Đội tuyển futsal Việt Nam không thể gây bất ngờ trước các cô gái Nga. (Ảnh: VFF)

Sau hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ New Zealand, chiều 19/11, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục chương trình thi đấu quốc tế bằng cuộc đối đầu với đội tuyển Nga tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đối thủ có ưu thế về kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm thi đấu, huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, ưu tiên duy trì sự chắc chắn và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, đội tuyển Nga sớm thể hiện sức mạnh bằng khả năng phối hợp nhanh và tổ chức tấn công hiệu quả.

Phút thứ 5, sau một loạt tình huống phối hợp bên cánh trái, Grishechkina Tatiana đi bóng vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Thùy Linh, mở tỷ số cho đội khách.

Chỉ hai phút sau, Samoilova Mariia thực hiện cú sút chéo góc hiểm hóc, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội tuyển Nga.

Nhận hai bàn thua sớm, các cầu thủ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thanh Ngân cùng các đồng đội tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng không thể vượt qua thủ môn Ivanova Anastasiia, người có nhiều pha cứu thua xuất sắc.

Các thành viên đội tuyển futsal nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Bước sang hiệp hai, đội tuyển Nga tiếp tục duy trì thế trận chủ động và tạo sức ép lên khung thành Việt Nam. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết vẫn kiên trì tổ chức phản công và tìm được bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-2 nhờ pha lập công của Tuyết Mai.

Bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu tự tin hơn, song đội khách nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn. Tận dụng tình huống mất bóng của đội chủ nhà, Kristiana ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Trong những phút tiếp theo, ban huấn luyện Việt Nam quyết định sử dụng chiến thuật power-play, đưa thêm cầu thủ tham gia tấn công nhằm gia tăng sức ép và tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Sự điều chỉnh này giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra một số tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, khi chưa thể tận dụng thành công các cơ hội, đội chủ nhà tiếp tục phải nhận bàn thua.

Phút 35, từ một pha phản công nhanh, Nikitina Elizaveta ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Nga.

Dù không giành được kết quả thuận lợi, trận đấu vẫn mang lại những kinh nghiệm cần thiết cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam, đặc biệt trong việc tổ chức phòng ngự, xử lý bóng dưới sức ép và triển khai các phương án tấn công trước đối thủ mạnh.

Theo kế hoạch, hai đội sẽ tái đấu lúc 16 giờ ngày 21/11 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết tiếp tục đánh giá lực lượng, điều chỉnh chiến thuật và giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.