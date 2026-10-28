Futsal nữ Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với New Zealand trong tháng 11

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, hai trận giao hữu giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và New Zealand sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Đội khách dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7/11 để chuẩn bị cho các cuộc đối đầu.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 1/11 tại câu lạc bộ Futsal thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đợt tập trung kéo dài đến ngày 12/12, Ban huấn luyện sẽ chú trọng củng cố nền tảng thể lực, nâng cao kỹ thuật cá nhân và hoàn thiện các phương án chiến thuật, đồng thời đánh giá phong độ của các cầu thủ trước những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.

Về phía New Zealand, đội tuyển futsal nữ nước này, có biệt danh Futsal Ferns, dự kiến mang sang Việt Nam 14 cầu thủ, trong đó có ba gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài.

Theo kế hoạch, các cầu thủ thi đấu trong nước sẽ tập trung tại Auckland trong hai ngày trước khi lên đường sang Việt Nam, sau đó hội quân cùng những đồng đội đang thi đấu ở nước ngoài.

Trong năm 2026, đội tuyển futsal nữ New Zealand đã tổ chức nhiều đợt tập huấn tại các khu vực nhằm mở rộng nguồn tuyển chọn và tìm kiếm những nhân tố mới.

Chuyến du đấu tại Việt Nam cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 4 đội tuyển này có điều kiện tập trung đầy đủ lực lượng, qua đó tăng cường sự gắn kết và hoàn thiện lối chơi.

Đội tuyển futsal nữ New Zealand. (Ảnh: NZF)

Trước đó, futsal nữ New Zealand đã trải qua năm 2025 với nhiều thử thách khi đối đầu các đội tuyển mạnh và tham dự World Cup. Những kinh nghiệm tích lũy từ các giải đấu quốc tế, cùng chuyến du đấu tại Trung Quốc hồi tháng 4/2026, là cơ sở để đội tuyển tiếp tục phát triển lực lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với đội tuyển futsal nữ Việt Nam, hai trận giao hữu sắp tới là cơ hội để Ban huấn luyện kiểm tra hiệu quả của quá trình tập luyện, đánh giá khả năng phối hợp giữa các vị trí và thử nghiệm những phương án chiến thuật trong điều kiện thi đấu thực tế.

Việc đối đầu với một đội tuyển quốc tế cũng giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện khả năng thích ứng với cường độ thi đấu và nâng cao bản lĩnh trước những đối thủ có phong cách chơi bóng khác nhau.

Đáng chú ý, theo thông báo ngày 26/10 của Ủy ban Olympic châu Á (OCA), Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 đã được điều chỉnh lịch tổ chức, chuyển sang thời gian từ ngày 28/3 đến 8/4/2027.

Việc giải đấu được lùi lịch giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị, đồng thời tạo điều kiện để Ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện lực lượng và các phương án chuyên môn trước khi bước vào tranh tài tại đấu trường châu lục.