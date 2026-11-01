Futsal nữ Việt Nam hướng tới Đại hội Thể thao trong nhà châu Á 2027

Các tuyển thủ futsal nữ Việt Nam hướng tới giải đấu quan trọng. (Ảnh: VFF)

Theo danh sách triệu tập, đội tuyển futsal nữ Việt Nam gồm 16 cầu thủ đến từ các câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc và Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất.

Trong đó, ba thủ môn được triệu tập là Ngô Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Hải Yến và Nguyễn Thị Kim Phương. Những gương mặt đáng chú ý ở các vị trí còn lại gồm Lê Thị Thanh Ngân, Nguyễn Phương Anh, Trần Nguyệt Vi, Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Trần Tuyết Mai, Đinh Thị Ngọc Hân và Nguyễn Huỳnh Như.

Theo kế hoạch, đội tuyển tập luyện tại Câu lạc bộ Futsal thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1/11 đến 12/12.

Trong thời gian này, ban huấn luyện tập trung củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ thuật cá nhân, nâng cao khả năng phối hợp và triển khai các phương án chiến thuật, đồng thời rà soát lực lượng thông qua các trận giao hữu quốc tế.

Đáng chú ý, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ New Zealand vào các ngày 12 và 14/11 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Nguồn: VFF)

Đội tuyển New Zealand dự kiến đến Việt Nam ngày 7/11 với 14 cầu thủ, trong đó có ba gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài.

Hai trận giao hữu là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chất lượng đội hình, kiểm nghiệm khả năng vận hành lối chơi và giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Qua đó, đội tuyển tiếp tục hoàn thiện các phương án nhân sự, chiến thuật trước những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch được công bố, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 dự kiến diễn ra từ ngày 28/3 đến 8/4/2027 tại Saudi Arabia.

Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm của đội tuyển futsal nữ Việt Nam, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt kết quả tốt tại đấu trường châu lục.