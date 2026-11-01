Futsal nữ Việt Nam hội quân, thử sức với đối thủ New Zealand

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam hội quân chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 6). Ảnh: VFF

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), danh sách tập trung lần này gồm 16 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và 13 cầu thủ. Lực lượng được lựa chọn từ ba đơn vị là CLB Thái Sơn Nam TP. Hồ Chí Minh, CLB Thái Sơn Bắc và Trung tâm TDTT Thống Nhất.

Ba thủ môn góp mặt gồm Ngô Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Hải Yến và Nguyễn Thị Kim Phương. Ở nhóm cầu thủ, những gương mặt được triệu tập là Lê Thị Thanh Ngân, Nguyễn Phương Anh, A Dắt Rin Tô, Trần Nguyệt Vi, Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Trần Tuyết Mai, Đinh Thị Ngọc Hân, Ka Nhăm, Bùi Thị Hồng Hạnh, H Thư Buôn Krông, Nguyễn Thị Như Ý, Nguyễn Huỳnh Như và Hoàng Thị Nương.

Đội tuyển sẽ tập luyện tại CLB Futsal thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn chuẩn bị kéo dài từ ngày 1-11 đến 12-12, ban huấn luyện tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật cá nhân, tăng cường khả năng phối hợp và triển khai các phương án chiến thuật. Bên cạnh đó, việc rà soát nhân sự thông qua các trận đấu giao hữu quốc tế được xác định là nội dung quan trọng trong đợt tập trung này.

Điểm nhấn đáng chú ý là hai trận giao hữu giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và đội tuyển futsal nữ New Zealand, dự kiến diễn ra vào các ngày 12-11 và 14-11 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh). Đội khách dự kiến có mặt tại Việt Nam từ ngày 7-11 với 14 cầu thủ, trong đó có 3 gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài.

Hai cuộc so tài được kỳ vọng mang đến những thử nghiệm chuyên môn thiết thực cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Thông qua việc đối đầu với đại diện đến từ châu Đại Dương, huấn luyện viên Huỳnh Thị Thanh Khiết có điều kiện đánh giá khả năng vận hành lối chơi, kiểm tra sự gắn kết giữa các tuyến, đồng thời thử nghiệm nhân sự và những phương án chiến thuật khác nhau.

Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu quốc tế, qua đó từng bước hoàn thiện phong độ và sự chuẩn bị trước khi bước vào những nhiệm vụ quan trọng.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 sẽ diễn ra từ ngày 28-3 đến 8-4-2027 tại Saudi Arabia. Với quỹ thời gian chuẩn bị còn lại, đợt hội quân lần này cùng hai trận giao hữu quốc tế với New Zealand được xem là những bước chạy đà quan trọng, giúp đội tuyển futsal nữ Việt Nam củng cố lực lượng, hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt tại đấu trường châu lục.

Danh sách các cầu thủ đội tuyển futsal nữ Việt Nam được triệu tập tập trung lần này. Ảnh: VFF