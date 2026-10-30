FuriosaAI huy động 620 triệu USD, mở rộng sản xuất chip AI

Ngày 28/10, FuriosaAI, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc, công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series D trị giá 620 triệu USD, tương đương khoảng 820 tỷ won. Sau thương vụ, doanh nghiệp được định giá khoảng 2,9 tỷ USD.

Theo thông báo từ FuriosaAI, vòng đầu tư có sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế, gồm Cisco Investments, Infinitum, Jericho Capital, QUDA Capital, NeoFort Holding và Worldline Capital. Tổng vốn từ các nhà đầu tư quốc tế đạt 110 triệu USD, trong đó Infinitum là nhà đầu tư quốc tế lớn nhất.

Quỹ Tăng trưởng Quốc gia Hàn Quốc (National Growth Fund) đóng góp khoảng 280 triệu USD, trở thành nhà đầu tư lớn nhất trong vòng gọi vốn. Các cổ đông hiện hữu tiếp tục rót thêm 125 triệu USD, bao gồm những tổ chức đã đồng hành với FuriosaAI từ giai đoạn đầu như NAVER, DSC Investment và KDB Capital.

Bộ tăng tốc suy luận AI RNGD do FuriosaAI phát triển. Nguồn: FuriosaAI.

Khoản vốn mới được FuriosaAI định hướng sử dụng cho ba mục tiêu chính: mở rộng sản xuất bộ tăng tốc AI RNGD, tăng cường triển khai thương mại trên thị trường quốc tế và thúc đẩy nghiên cứu dòng chip thế hệ thứ ba.

Thành lập năm 2017, FuriosaAI tập trung phát triển bộ xử lý chuyên dụng cho suy luận AI (AI inference), quá trình vận hành các mô hình đã được huấn luyện để tạo câu trả lời, phân tích dữ liệu hoặc thực hiện tác vụ.

Khác với chip phục vụ huấn luyện mô hình, bộ tăng tốc suy luận được thiết kế nhằm tối ưu hiệu suất xử lý, điện năng tiêu thụ và chi phí vận hành khi triển khai ứng dụng AI ở quy mô lớn.

Sản phẩm RNGD thế hệ thứ hai của FuriosaAI đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 1/2026, theo công bố của doanh nghiệp.

Mỗi card RNGD tiêu thụ khoảng 180 W, sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí. Máy chủ NXT RNGD tích hợp tám card, cung cấp hiệu năng tính toán công bố đạt 4 petaFLOPS ở định dạng FP8, cùng 384 GB bộ nhớ HBM3.

FuriosaAI cho rằng cấu hình này giúp doanh nghiệp triển khai hạ tầng suy luận AI mà không cần cải tạo đáng kể hệ thống cấp điện và làm mát hiện có. Tuy nhiên, những tuyên bố về hiệu năng và hiệu quả năng lượng vẫn cần được đối chiếu bằng các phép thử độc lập trong điều kiện vận hành thực tế.

Về năng lực cung ứng, FuriosaAI đặt mục tiêu sản xuất 20.000 card RNGD trong năm 2026 và nâng sản lượng lên hơn 40.000 card vào năm 2027. Doanh nghiệp cho biết đã bảo đảm năng lực cung ứng bộ nhớ và sản xuất bán dẫn cần thiết để mở rộng quy mô.

Đây là kế hoạch sản xuất, chưa đồng nghĩa toàn bộ số thiết bị đã hoàn thành hoặc được bàn giao cho khách hàng.

Ở mảng thương mại, Samsung SDS đã triển khai dịch vụ NPU-as-a-Service sử dụng RNGD, trong khi các công ty thuộc LG Group ứng dụng bộ tăng tốc này trong hạ tầng điện toán đám mây lai. FuriosaAI cũng công bố Upstage sử dụng RNGD phục vụ tác vụ tóm tắt kết quả tìm kiếm.

Song song với mở rộng sản xuất, FuriosaAI đang hợp tác với Broadcom và các đối tác phát triển chip thế hệ thứ ba, dự kiến ứng dụng tiến trình 2 nm, thiết kế nhiều khuôn chip và bộ nhớ HBM4/4E.

Vòng gọi vốn Series D đánh dấu bước chuyển quan trọng của FuriosaAI từ phát triển công nghệ sang mở rộng hoạt động thương mại. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh dài hạn sẽ phụ thuộc vào sản lượng thực tế, đơn hàng, hệ sinh thái phần mềm và chi phí sở hữu của khách hàng.

Hiện doanh nghiệp chưa công bố đầy đủ doanh thu từ RNGD, số lượng thiết bị đã giao hoặc kết quả kinh doanh sau khi mở rộng sản xuất. Giá trị vòng gọi vốn và định giá nêu trên dựa trên thông tin doanh nghiệp công bố, chưa phải xác nhận độc lập về toàn bộ dòng tiền đã giải ngân.