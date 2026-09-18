FTSE Russell: Việt Nam là câu chuyện hấp dẫn tại châu Á

Mở ra cột mốc phát triển mới

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thay mặt Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảm ơn bà Fiona Bassett cùng các đồng nghiệp FTSE Russell đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hành trình nâng hạng thị trường, nhất là ở thời điểm quan trọng vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell. Ảnh: Mạnh Tuấn

Theo Bộ trưởng, việc FTSE Russell công nhận và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 21/9, mở ra một cột mốc mới cho sự phát triển của thị trường. Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của FTSE Russell với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính, đặc biệt là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để Việt Nam duy trì thứ hạng và tiếp tục cải thiện, hướng tới mức xếp hạng cao hơn trong thời gian tới.

Bà Fiona Bassett chúc mừng những thành công của Việt Nam trong tiến trình phát triển, đặc biệt là kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán. Khẳng định FTSE Russell có cam kết lâu dài với Việt Nam, bà cho biết tổ chức này sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hành trình phát triển và thực hiện các mục tiêu kinh tế đến năm 2045.

Theo Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, Việt Nam là “một câu chuyện rất hấp dẫn ở khu vực châu Á”. FTSE Russell mong muốn tiếp tục đóng góp để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý và thành viên thị trường Việt Nam. Bà đồng thời đánh giá cao Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thể hiện những cam kết mạnh mẽ, bền bỉ trong suốt thời gian qua.

Bà Fiona Bassett nhận định việc nâng hạng sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường Việt Nam, tăng tính minh bạch và củng cố lòng tin của nhà đầu tư. Thành quả này phản ánh những nỗ lực lớn và nhiều hành động cụ thể của các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý cùng các thành viên thị trường. FTSE Russell sẵn sàng đồng hành, phối hợp với các cơ quan quản lý Việt Nam để tiếp tục tiến trình này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Mạnh Tuấn

Nâng hạng diễn ra đúng thời điểm cho mục tiêu huy động vốn

Trao đổi về nền tảng hợp tác, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng quan hệ chính trị, ngoại giao, thương mại và kinh tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đang rất tốt đẹp. Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Vương quốc Anh là thị trường có bề dày truyền thống. Chia sẻ từ trải nghiệm trong quá trình làm việc về lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã nhiều năm nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính của Anh.

Bộ trưởng cho biết, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, Việt Nam xác định tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt 40% GDP, trong đó đầu tư công chiếm 20-22%; huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế phải tăng gấp 6 lần. Đây là mục tiêu rất tham vọng và nặng nề. Vì vậy, việc nâng hạng thị trường đóng vai trò hết sức quan trọng và diễn ra rất đúng thời điểm đối với mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Cùng với việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản trị và tính kỷ luật của thị trường, nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thông qua cải thiện khả năng tiếp cận thị trường theo các chuẩn mực quốc tế.

Thời gian qua, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với nhiều tổ chức tài chính quốc tế, đặc biệt là OECD, nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp niêm yết. Trong các định hướng phát triển thị trường thời gian tới, Bộ trưởng nêu nhiệm vụ trước hết là không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư.

Bộ trưởng cho biết Luật Chứng khoán đang được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện của thị trường và dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10. Đồng thời, Bộ trưởng đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cho 10 năm tới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị FTSE Russell tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hỗ trợ Việt Nam duy trì và tiếp tục nâng hạng thị trường chứng khoán; qua đó đáp ứng yêu cầu thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và mang lại hiệu quả cho các nhà đầu tư. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh nguyên tắc hợp tác giữa hai bên là “win-win”, hai bên cùng có lợi.

Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell. Ảnh: Mạnh Tuấn

Bày tỏ hoàn toàn đồng tình với nguyên tắc này, bà Fiona Bassett mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược dài hạn, gắn với các mục tiêu Việt Nam đặt ra đến năm 2045. Theo bà, điểm quan trọng trong kế hoạch hướng tới tương lai của Việt Nam là vừa có tầm nhìn, vừa tạo được sự đồng thuận, thống nhất toàn diện, đồng thời tích cực tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

Bà cũng nhấn mạnh thị trường vốn sâu rộng và hiệu quả đóng vai trò then chốt trong huy động nguồn vốn dài hạn cho hạ tầng, chuyển dịch năng lượng và đổi mới sáng tạo. Là thành viên của Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn, FTSE Russell hoan nghênh cơ hội hỗ trợ Việt Nam thực hiện các ưu tiên chiến lược này thông qua những giải pháp chỉ số phù hợp.