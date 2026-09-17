FTSE Russell: Việt Nam đã trở thành một thị trường có thanh khoản tốt nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện tổng thể những cải cách mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, nhiều cải cách quan trọng nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện quyết tâm cao trong việc cải cách thị trường chứng khoán và cải thiện môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch.

Quyết định nâng hạng của FTSE Russell đối với thị trường chứng khoán Việt Nam chính là sự ghi nhận khách quan đối với tầm nhìn và quyết tâm chính trị, nỗ lực cải cách của Việt Nam. Việt Nam đã ban hành chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, Chính phủ đã thông qua đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045, hướng tới phát triển thị trường vốn theo hướng cân bằng hơn với hệ thống tín dụng, qua đó nâng cao khả năng huy động và phân bổ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việt Nam sẽ tập trung triển khai các công việc tiếp theo để duy trì mức xếp hạng đạt được, thông qua duy trì thông tin thông suốt và đối thoại thường xuyên với các thành viên thị trường nhằm tạo kênh trao đổi định kỳ, minh bạch với FTSE Russell để kịp thời nắm bắt các tiêu chuẩn mới hoặc các điểm cần khắc phục (nếu có) qua các kỳ đánh giá; bảo đảm các cải cách hoạt động thông suốt, ổn định; sớm đưa vào triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường chứng khoán, xử lý hiệu quả mọi vướng mắc phát sinh từ phía các công ty chứng khoán toàn cầu và tổ chức lưu ký toàn cầu; đẩy mạnh giám sát, hỗ trợ các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG), minh bạch thông tin và áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo nguyên tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), vì đây là xu thế tất yếu để giữ chân các dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam; đồng hành với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng và tham gia một cách thực chất, tích cực trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán nói riêng, thị trường tài chính Việt Nam nói chung, trong đó có việc vận hành, thu hút nguồn lực vào trung tâm tài chính quốc tế.

Quang cảnh cuộc tiếp.

Bà Fiona Bassett khẳng định, FTSE Russell đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực châu Á; xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục được làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các thành viên trên thị trường. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách và kết quả đạt được thời gian qua của Việt Nam, cũng như niềm tin của nhà đầu tư; Việt Nam đã trở thành một thị trường có thanh khoản tốt nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với tỷ lệ tham gia cao của nhà đầu tư nước ngoài.

Bà Fiona Bassett cho biết, việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như nâng tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số thị trường mới nổi (FTSE Emerging All Cap Index) lên gần 50% so với trước đó (từ mức 0,329% lên 0,49%) có thể đem đến luồng vốn hàng tỷ USD vào thị trường chứng khoán của Việt Nam.

FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành với Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình phát triển, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công của Việt Nam trong kỷ nguyên tới.

Theo bà Fiona Bassett, việc hỗ trợ của FTSE Russell không chỉ là nâng hạng thị trường mà còn phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện về độ sâu thị trường, tính thanh khoản và khả năng chống chịu; tăng cường niềm tin, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế, tăng cường nhận diện của cộng đồng quốc tế về thị trường vốn của Việt Nam; hiện đại hóa hạ tầng thị trường và tăng cường phát triển nhà đầu tư tổ chức; xây dựng các công cụ để quản trị rủi ro; hỗ trợ đưa ra những sản phẩm mới...