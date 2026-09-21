FTSE Russell muốn mở thêm 'cửa vốn' cho chứng khoán Việt Nam

Mới đây, ngay trước thêm chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp bà Fiona Bassett, Tổng giám đốc điều hành FTSE Russell, cùng đoàn công tác và đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu.

Hai bên trao đổi về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, các ưu tiên cải cách và giải pháp tăng chiều sâu, thanh khoản, khả năng thu hút vốn quốc tế.

Bộ trưởng đánh giá cao sự đồng hành của FTSE Russell trong quá trình nâng hạng, đồng thời cho biết việc cổ phiếu Việt Nam chính thức được đưa vào bộ chỉ số toàn cầu của FTSE Russell từ ngày 21/9/2026 là dấu mốc quan trọng đối với thị trường.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã tiếp và làm việc với bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, cùng đoàn công tác và đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu. Ảnh: UBCKNN

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Theo Bộ trưởng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến cần đạt khoảng 40% GDP, trong đó đầu tư công chiếm 20 - 22%, khiến nhu cầu huy động vốn qua thị trường, đặc biệt từ nguồn vốn quốc tế, ngày càng lớn.

Bộ trưởng cho rằng nâng hạng thị trường diễn ra đúng thời điểm, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường trên ba trụ cột: tăng cường quản trị, kỷ luật thị trường và hiệu quả thực thi; tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài; hoàn thiện khung pháp lý để phát triển sản phẩm và công cụ mới.

Việt Nam cũng đang phối hợp với các tổ chức quốc tế, trong đó có OECD, nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đặc biệt với doanh nghiệp niêm yết, qua đó tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Phát triển sản phẩm và công cụ quản trị

Bà Fiona Bassett chúc mừng Việt Nam về kết quả nâng hạng, đồng thời khẳng định FTSE Russell coi Việt Nam là đối tác chiến lược dài hạn và sẵn sàng tiếp tục đồng hành với các ưu tiên phát triển của thị trường.

FTSE Russell đề xuất hợp tác theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng các sản phẩm chỉ số cho thị trường Việt Nam, phục vụ nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Giai đoạn tiếp theo hướng tới phát triển các công cụ quản trị rủi ro, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và chiều sâu của thị trường.

Bà Fiona Bassett cho rằng thị trường vốn đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực dài hạn cho phát triển kinh tế. Ảnh: UBCKNN

Theo bà Fiona Bassett, thị trường vốn sâu rộng và hiệu quả sẽ đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực dài hạn cho cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng. Trọng tâm cải cách thời gian tới cần chuyển từ mở cửa thị trường sang nâng cao chiều sâu, thanh khoản, khả năng chống chịu và phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức.

FTSE Russell cũng đề nghị Việt Nam nghiên cứu phát triển thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài. Công cụ này có thể hỗ trợ phòng vệ rủi ro, xác lập giá, kết nối thanh khoản và mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Hoàn thiện thể chế và nâng chất lượng thị trường

Bộ trưởng đánh giá cao các đề xuất của FTSE Russell và cho biết sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và phương thức quản trị thị trường.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tập trung vào năm định hướng gồm hoàn thiện pháp luật và môi trường đầu tư; tháo gỡ vướng mắc để tăng độ mở, khả năng tiếp cận và thanh khoản; hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch; đa dạng hóa sản phẩm; nâng cao hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Dự án sửa đổi, bổ sung pháp luật về chứng khoán dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2026. Bộ Tài chính cũng sẽ rà soát chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cho giai đoạn 5 - 10 năm tới.

Hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác nhằm nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán Việt Nam, thu hút nguồn vốn dài hạn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tạo nền tảng phát triển bền vững cho nhà đầu tư.