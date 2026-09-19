FTSE Russell hé lộ chương tiếp theo với thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức được đưa vào bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell từ ngày 21/9 tới. Sau nâng hạng, Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, thu hút dòng vốn quốc tế và phát triển thêm các sản phẩm phục vụ nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc chiều 18/9 ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell, cùng đoàn công tác và đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đã trao đổi về chặng đường tiếp theo của thị trường Việt Nam.

BàFiona Bassett - Tổng Giám đốc điều hành FTSE cùng các đại diện các tổ chức đầu tư. (Nguồn: Bộ Tài chính).

FTSE Russell đề xuất hợp tác với Việt Nam theo hai giai đoạn. Trước mắt, hai bên có thể phối hợp xây dựng các sản phẩm chỉ số phục vụ nhà đầu tư trong nước và quốc tế; giai đoạn tiếp theo hướng tới phát triển các công cụ quản trị rủi ro. Lãnh đạo FTSE Russell cũng đề nghị Việt Nam nghiên cứu sáng kiến tăng thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài.

Theo bà Fiona Bassett, một thị trường vốn sâu rộng và hiệu quả sẽ giúp Việt Nam huy động nguồn lực dài hạn cho cơ sở hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng.

Lãnh đạo FTSE Russell cũng chúc mừng Việt Nam về kết quả nâng hạng và đánh giá đây là một trong những câu chuyện phát triển hấp dẫn tại châu Á. Bà ghi nhận cam kết của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường trong việc cải thiện khả năng tiếp cận, tính minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư.

Nâng hạng gắn với nhu cầu huy động vốn

Trao đổi với đoàn FTSE Russell, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tại buổi làm việc. (Nguồn: Bộ Tài chính).

Để thực hiện các mục tiêu này, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao trong giai đoạn tới, kéo theo nhu cầu huy động nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến phải đạt khoảng 40% GDP, trong đó đầu tư công chiếm khoảng 20 - 22%.

Theo Bộ trưởng, nhu cầu huy động vốn qua thị trường, đặc biệt là thị trường vốn quốc tế, sẽ tăng mạnh. Vì vậy, việc nâng hạng thị trường chứng khoán diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa đối với khả năng thu hút vốn phục vụ tăng trưởng.

Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh cũng đang phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đến hết tháng 8/2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt xấp xỉ 7,2 tỷ USD. Các nhà đầu tư Anh hiện có 631 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 4,6 tỷ USD, xếp thứ 15 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam sẽ tập trung vào đâu?

Để duy trì thứ hạng và tiếp tục tiến lên các chuẩn mực cao hơn, Bộ trưởng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường trên ba trụ cột.

Thứ nhất là tăng cường quản trị, kỷ luật thị trường và hiệu quả thực thi. Thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thông qua cải thiện khả năng tiếp cận thị trường. Thứ ba là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển các mô hình, sản phẩm và công cụ mới phù hợp với xu hướng quốc tế.

Việt Nam cũng đang phối hợp với các tổ chức quốc tế, trong đó có OECD, nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp niêm yết. Theo Bộ Tài chính, đây là một trong những điều kiện quan trọng để tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và phát triển thị trường bền vững.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính xác định 5 định hướng lớn.

Một là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư. Dự án sửa đổi, bổ sung pháp luật về chứng khoán dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2026. Cùng với đó sẽ rà soát chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cho giai đoạn 5 - 10 năm tới.

Hai là rà soát và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tăng độ mở, khả năng tiếp cận và thanh khoản của thị trường.

Ba là tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch.

Bốn là đa dạng hóa sản phẩm nhằm mở rộng không gian đầu tư và đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro.

Năm là nâng cao hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.