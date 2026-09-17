FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett - Tổng giám đốc điều hành FTSE Russell. Ảnh: VGP

Chiều ngày 17/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tham gia đoàn có lãnh đạo các quỹ đầu tư toàn cầu, gồm BlackRock và Vanguard - hai tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới (với quy mô tổng tài sản quản lý lần lượt là hơn 15 nghìn tỷ USD và khoảng 10-12 nghìn tỷ USD). Các quỹ chỉ số thị trường mới nổi của Vanguard đã cam kết giải ngân và thêm cổ phiếu Việt Nam vào rổ danh mục kể từ ngày 21/9/2026.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam thời gian qua; thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Ngày 21/9 tới đây, TTCK Việt Nam chính thức mang trạng thái "thị trường mới nổi thứ cấp" theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell.

Thủ tướng cho biết kinh tế Việt Nam thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng; tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 8,18% - mức tăng cao nhất trong vòng 15 năm qua. Việt Nam quyết tâm tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030, trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế là rất lớn; do đó, phát triển thị trường vốn sâu rộng, hiệu quả là nhiệm vụ cấp thiết để huy động các nguồn lực từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước, bên cạnh nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Theo Thủ tướng, thị trường vốn Việt Nam, với độ sâu và độ rộng ngày càng được cải thiện, sẽ sớm trở thành một điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn quốc tế dài hạn. Thời gian qua, các chỉ số cốt lõi của TTCK Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng khá cao dù trải qua một số nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện tổng thể những cải cách mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó nhiều cải cách quan trọng nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện quyết tâm cao trong việc cải cách TTCK và cải thiện môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2030, Chính phủ đã thông qua Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045, hướng tới phát triển thị trường vốn theo hướng cân bằng hơn với hệ thống tín dụng, qua đó nâng cao khả năng huy động và phân bổ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của TTCK Việt Nam. Việt Nam sẽ tập trung triển khai các công việc tiếp theo để duy trì mức xếp hạng đạt được thông qua duy trì thông tin thông suốt và đối thoại thường xuyên với các thành viên thị trường nhằm tạo kênh trao đổi định kỳ, minh bạch với FTSE Russell để kịp thời nắm bắt các tiêu chuẩn mới hoặc các điểm cần khắc phục (nếu có) qua các kỳ đánh giá.

Việt Nam có thể đón luồng vốn hàng tỷ USD vào thị trường

Bà Fiona Bassett - Tổng giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Fiona Bassett khẳng định FTSE Russell đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực châu Á; đồng thời xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục được làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam cũng như các thành viên trên thị trường.

Theo bà Fiona Bassett, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách và kết quả đạt được thời gian qua của Việt Nam, cũng như niềm tin của nhà đầu tư. Việt Nam đã trở thành một thị trường có thanh khoản tốt nhất ở trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tỷ lệ tham gia cao của nhà đầu tư nước ngoài.

Bà Fiona Bassett nhận định, việc FTSE Russell công bố nâng hạng TTCK Việt Nam cũng như nâng tỷ trọng của Việt Nam trong rổ chỉ số thị trường mới nổi (FTSE Emerging All Cap Index) lên gần 50% so với trước đó (từ mức 0,329% lên 0,49%) có thể đem đến luồng vốn hàng tỷ USD vào thị trường.

Đại diện FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình phát triển, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên tới.

Theo bà Fiona Bassett, việc hỗ trợ của FTSE Russell không chỉ là nâng hạng thị trường mà còn phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện về độ sâu thị trường, tính thanh khoản và khả năng chống chịu; tăng cường niềm tin, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế, tăng cường nhận diện của cộng đồng quốc tế về thị trường vốn của Việt Nam; hiện đại hóa hạ tầng thị trường và tăng cường phát triển nhà đầu tư tổ chức; xây dựng các công cụ để quản trị rủi ro; hỗ trợ đưa ra những sản phẩm mới…

Đinh Nhung