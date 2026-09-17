FTSE Russell cam kết đồng hành toàn diện, mở ra một chu kỳ phát triển mới cho TTCK Việt Nam

Chiều 17/9/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell, cùng đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu như BlackRock và Vanguard.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định việc việc FTSE Russell nâng hạng TTCK Việt Nam lên "thị trường mới nổi thứ cấp" là ghi nhận khách quan cho những nỗ lực của Việt Nam trong cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Đây là bước khởi điểm quan trọng, mở ra một chu kỳ phát triển mới chất lượng, quy mô và chuyên nghiệp hơn cho TTCK Việt Nam.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng khẳng định việc nâng hạng trên chỉ là bước đầu. Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên, minh bạch với FTSE Russell để kịp thời nắm bắt các tiêu chuẩn mới hoặc các điểm cần khắc phục (nếu có) qua các kỳ đánh giá; đảm bảo các cải cách hoạt động thông suốt, ổn định.

Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên, minh bạch với FTSE Russell (Ảnh: chinhphu.vn).

Đặc biệt, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 và Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính đến năm 2045. Các giải pháp trọng tâm bao gồm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số hạ tầng giao dịch - thanh toán, áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và chuyển sang giám sát dựa trên rủi ro.

Đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam, bà Fiona Bassett nhận định TTCK Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường có thanh khoản tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với việc nâng trạng thái và tăng tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số FTSE Emerging All Cap Index từ 0,329% lên 0,49%, thị trường dự kiến sẽ đón nhận luồng vốn đầu tư nước ngoài dài hạn lên tới hàng tỷ USD.

Theo đó, FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình phát triển, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên tới.

FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển (Ảnh: chinhphu.vn).

Bà cho biết việc hỗ trợ của FTSE Russell không chỉ là nâng hạng thị trường mà còn phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện về độ sâu thị trường, tính thanh khoản và khả năng chống chịu; tăng cường niềm tin, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế, tăng cường nhận diện của cộng đồng quốc tế về thị trường vốn của Việt Nam; hiện đại hóa hạ tầng thị trường và tăng cường phát triển nhà đầu tư tổ chức; xây dựng các công cụ để quản trị rủi ro; hỗ trợ đưa ra những sản phẩm mới…