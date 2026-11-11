FTA Việt Nam - EFTA mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế

Mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực từ TP Huế đến Gia Lai, có nơi lượng mưa vượt 350mm. Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên nhanh, dự báo đạt đỉnh trên báo động 3 trong 12 giờ tới, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương.