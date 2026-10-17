FTA Việt Nam - EFTA: Mở rộng cơ hội cho thủy sản Việt

Ngày 18/10, Việt Nam dự kiến ký Hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Đây sẽ là FTA thứ 18 của Việt Nam, mở thêm cơ hội đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận nhóm thị trường có sức mua cao, tiêu chuẩn chất lượng khắt khe.

Hiệp định cũng được kỳ vọng thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ EFTA vào các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và mô hình phát triển bền vững.