Theo tuyên bố của FSB ngày 17/11, trong khuôn khổ chiến dịch bất thành này, các điệp viên của Kiev còn lên kế hoạch đồng thời sử dụng ít nhất 40 thiết bị bay không người lái (UAV) để tấn công các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu ở miền Nam nước Nga.

Cơ quan này cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) đã phối hợp triển khai âm mưu trên từ đầu năm nay, với kinh phí ước tính ít nhất 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, mọi hoạt động của các cơ quan này đều nằm trong tầm giám sát của FSB ngay từ đầu.

Trong thời gian này, phía Ukraine đã bí mật vận chuyển khoảng 700 kg thuốc nổ, 6 mô tô nước, hàng chục UAV cùng các thiết bị khác cho những đặc vụ được tuyển mộ bên trong lãnh thổ Nga.

Video FSB bắt giữ các đặc vụ của Kiev (Nguồn: FSB):

Phần lớn thiết bị được đưa vào lãnh thổ Nga bằng UAV và khinh khí cầu thời tiết, trong khi số mô tô nước được vận chuyển bằng đường bộ qua các nước thứ ba.

Theo FSB, những chiếc mô tô nước sẽ được cải hoán thành phương tiện mặt nước không người lái, mỗi chiếc được trang bị 60 kg thuốc nổ, sau đó được triển khai để tấn công các tàu chiến của Hải quân Nga cũng như tàu trên biển Caspi.

FSB đã tiến hành chiến dịch truy quét các đặc vụ của Kiev vào đầu tháng 11, khi những đối tượng này chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn.

Bốn người đã bị bắt giữ tại các thành phố Maykop thuộc Cộng hòa Adygea, Tikhoretsk thuộc vùng Krasnodar, Kizlyar thuộc Cộng hòa Dagestan và Rostov-on-Don.

Hai nghi phạm khác đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với lực lượng an ninh Nga khi lực lượng này tiến hành bắt giữ.

Theo cơ quan này, các nhân viên an ninh đã thu giữ những phương tiện mặt nước không người lái và UAV trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu từ các đặc vụ của Kiev, sau đó vô hiệu hóa những thiết bị này.

FSB đã khởi tố vụ án hình sự với các cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố và tàng trữ trái phép chất nổ.