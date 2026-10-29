Freelancer nhận hoa hồng từ công ty nước ngoài thì phải kê khai thuế thế nào?

Hỏi:

Hiện tôi đang là 1 freelancer trong lĩnh vực tài chính - công nghệ, tôi vừa nhận được offer từ một công ty tài chính cá nhân ở nước ngoài về vấn đề cung cấp các kế hoạch - chiến lược đầu tư tài chính cá nhân, quản lý tài sản (từ chứng khoán, bất động sản, các công cụ tài chính khác), họ sẽ dựa vào hiệu quả lợi nhuận thực tế khi áp dụng các chiến lược này và trả hoa hồng.

Vậy hoa hồng nhận được từ các deal này sẽ phải khai báo thuế như thế nào cho phù hợp quy định pháp luật - hoa hồng sẽ được chi trả thông qua các ví cá nhân như Deel, Rise, Wise, Paypal... sau đó sẽ được bản thân rút về tài khoản ngân hàng ở Việt Nam.

Trả lời:

Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn nội dung trên như sau:

Căn cứ Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/03/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/04/2026 của Chính phủ.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30/06/2026 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế.

Việc xác định thu nhập phát sinh mang tính chất tiền lương, tiền công hay hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ căn cứ vào bản chất của mối quan hệ kinh tế được quy định tại hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đã giao kết giữa cá nhân với tổ chức, doanh nghiệp. Đề nghị người nộp thuế căn cứ vào nội dung hợp đồng giao kết giữa cá nhân và công ty tài chính để xác định bản chất nguồn thu nhập, đồng thời căn cứ vào các quy định đã nêu trên để thực hiện việc kê khai và nộp thuế theo quy định.