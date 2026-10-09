Frankfurt 2026, mở đường cho sách Việt vươn ra thế giới

Lãnh đạo Cục Xuất bản và Thư viện cùng lãnh đạo các cơ quan văn hóa Hà Nội, TP.HCM và các nhà xuất bản Việt Nam cắt băng khai mạc "Gian hàng Sách Việt Nam" tại Hội chợ Sách Quốc tế Frankfurt 2026

Với hơn 7.000 đơn vị triển lãm đến từ hơn 100 quốc gia, sự kiện là một trong những diễn đàn giao thương bản quyền quan trọng hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội để ngành xuất bản Việt Nam tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế.

Mở rộng giao thương bản quyền, đưa sách Việt ra thế giới

Tại Hội chợ, Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ VHTTDL) phối hợp với các cơ quan văn hóa của Hà Nội, TP.HCM và các nhà xuất bản tổ chức Gian hàng Sách Việt Nam, nhằm giới thiệu những thành tựu của ngành xuất bản, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa tri thức, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với độc giả toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc Gian hàng Sách Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Hoàng Hải Long nhấn mạnh sự hiện diện của ngành xuất bản Việt Nam tại Frankfurt là bước đi chủ động, có tính hệ thống trong chiến lược đối ngoại văn hóa.

Theo ông Hoàng Hải Long, Hội chợ Sách Frankfurt từ lâu đã trở thành “trái tim giao thương bản quyền và sáng tạo của thế giới”. Tiếp nối những hoạt động đối ngoại xuất bản tại Havana, Bắc Kinh..., việc tham gia Hội chợ năm nay tiếp tục khẳng định nỗ lực đưa tri thức và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của đoàn Việt Nam là thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa các nhà xuất bản trong nước với đối tác quốc tế, qua đó đẩy mạnh hoạt động mua bán bản quyền hai chiều.

Đây được xem là cơ hội để các đơn vị xuất bản mở rộng hợp tác, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường quốc tế và đưa các tác phẩm Việt Nam đến với độc giả nước ngoài.

Không chỉ giới thiệu sách, Gian hàng Sách Việt Nam còn thể hiện sự phối hợp giữa hai trung tâm xuất bản lớn của cả nước là Hà Nội và TP.HCM.

Đoàn xuất bản Việt Nam làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt

Nếu Hà Nội mang đến những ấn phẩm giàu chiều sâu về di sản, văn hóa và lịch sử nghìn năm văn hiến, thì TP.HCM giới thiệu các mô hình Đường sách sáng tạo cùng những bước tiến trong chuyển đổi số ngành xuất bản.

Sự kết hợp này tạo nên không gian giới thiệu tương đối toàn diện về diện mạo xuất bản Việt Nam, từ các giá trị văn hóa truyền thống đến những mô hình phát triển mới, qua đó truyền tải hình ảnh một đất nước hòa bình, giàu bản sắc và chủ động hội nhập.

Quảng bá bản sắc văn hóa, nâng cao vị thế xuất bản Việt Nam

Mục tiêu thứ hai được ngành xuất bản Việt Nam đặt ra tại Frankfurt 2026 là tăng cường sự hiện diện trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời quảng bá bản sắc văn hóa thông qua các diễn đàn chuyên đề và hoạt động giao lưu quốc tế.

Theo ông Hoàng Hải Long, Gian hàng Sách Việt Nam năm nay giới thiệu nhiều dòng ấn phẩm, từ công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, các tác phẩm đạt Giải thưởng Sách Quốc gia đến sách văn học đương đại, sách thiếu nhi và các sản phẩm xuất bản số.

Sự đa dạng này góp phần giới thiệu những thành tựu của ngành xuất bản, đồng thời phản ánh chiều sâu văn hóa và sức sáng tạo của Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện nhấn mạnh mỗi cuốn sách được trưng bày tại gian hàng không chỉ là một sản phẩm xuất bản mà còn là một “sứ giả văn hóa”, mang theo thông điệp về một Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và sẵn sàng mở rộng hợp tác.

Song song với hoạt động quảng bá tại Hội chợ, đoàn công tác ngành xuất bản Việt Nam đã làm việc với Ban tổ chức Hội chợ Sách Frankfurt và Diễn đàn Xuất bản châu Á, tham vấn lộ trình đưa Việt Nam trở thành Quốc gia Khách mời Danh dự (Guest of Honour) từ nay đến năm 2030.

Đây là một trong những nội dung hợp tác đáng chú ý, hướng tới mở rộng cơ hội giới thiệu sách, tác giả và văn hóa Việt Nam tại các diễn đàn xuất bản quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của ngành xuất bản trong tiến trình hội nhập.

Bên cạnh giao thương bản quyền và quảng bá văn hóa, cập nhật kinh nghiệm phát triển xuất bản số, chuyển thể nội dung đa phương tiện và mô hình quản trị tiên tiến cũng là mục tiêu quan trọng của đoàn Việt Nam tại Frankfurt 2026.

Trong bối cảnh ngành xuất bản trong nước có nhiều dư địa phát triển và chuyển đổi số, việc tiếp cận kinh nghiệm quốc tế được kỳ vọng góp phần mở rộng phương thức sản xuất, phân phối và khai thác giá trị nội dung xuất bản.

Những trao đổi tại Hội chợ cũng tạo điều kiện để các đơn vị Việt Nam tìm hiểu xu hướng phát triển của ngành, từ đó nghiên cứu khả năng vận dụng phù hợp với thực tiễn trong nước.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Đức, đoàn Việt Nam đã làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, trao đổi về việc thúc đẩy thành lập “Tủ sách Việt Nam” phục vụ cộng đồng kiều bào, tăng cường nhập khẩu bản quyền sách khoa học - công nghệ từ Đức và xuất bản sách văn học, lịch sử Việt Nam sang châu Âu.

Tại Cộng hòa Séc, đoàn công tác tiếp tục làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt - Séc để khảo sát nhu cầu đọc của cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Những hoạt động này góp phần mở rộng hướng hợp tác, gắn kết cộng đồng kiều bào với sách tiếng Việt, đồng thời tìm kiếm cơ hội đưa các ấn phẩm Việt Nam đến với độc giả ở nước ngoài.

Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Hoàng Hải Long cùng đoàn xuất bản Việt Nam làm việc với Ban tổ chức Hội sách Frankfurt

Với ba trọng tâm là giao thương bản quyền, quảng bá bản sắc văn hóa và học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi số, sự tham gia của ngành xuất bản Việt Nam tại Hội chợ Sách Frankfurt 2026 không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày, giới thiệu ấn phẩm mà còn hướng tới những kết nối hợp tác dài hạn.

Đây được kỳ vọng sẽ là cơ sở để các đơn vị xuất bản trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ xuất bản quốc tế