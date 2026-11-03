FrancoTech 2026 hứa hẹn mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp tại Campuchia

Sự kiện FrancoTech 2026, được tổ chức song hành cùng Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, hứa hẹn sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, công ty công nghệ và nhà đầu tư ở Campuchia trong việc mở rộng mạng lưới kinh doanh, khám phá các triển vọng đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác quốc tế. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 14-16/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich tại thủ đô Phnom Penh.

Với chủ đề “Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai kỹ thuật số”, sự kiện này sẽ kết nối hệ sinh thái kỹ thuật số đang phát triển của Campuchia với các doanh nghiệp và nhà đổi mới sáng tạo từ các quốc gia thuộc cộng đồng Pháp ngữ và khu vực ASEAN.

Trong khuôn khổ ba ngày diễn ra sự kiện, các hoạt động bao gồm Triển lãm Làng Đổi mới sáng tạo (Innovation Village), Cuộc thi Đổi mới sáng tạo, Diễn đàn Đầu tư, các phiên kết nối doanh nghiệp (B2B) và các buổi thảo luận bàn tròn.

Đây là nền tảng để các doanh nhân giới thiệu giải pháp, trao đổi chuyên môn và kết nối với các đối tác tiềm năng. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (FinTech), công nghệ nông nghiệp (AgriTech), chính phủ số, vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỹ thuật số, cùng các ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch và văn hóa.

Trong khi đó, sự kiện “Làng Pháp ngữ” (Francophonie Village) tại Phnom Penh sẽ có 37 gian hàng quốc gia, 137 gian hàng trưng bày, khu vực ẩm thực, cùng các chương trình biểu diễn văn hóa và hội nghị diễn ra hàng ngày, dự kiến đón 100.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Đây là một sự kiện bên lề quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, diễn ra từ ngày 13-17/11 tại Công viên Wat Botum Vatey, Phnom Penh.

Bộ trưởng Bộ Phụ nữ CampuchiaIng Kantha Phavi cho biết Làng Pháp ngữ được tổ chức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa, củng cố tình đoàn kết giữa các quốc gia Pháp ngữ, đồng thời thúc đẩy du lịch, hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân.

Với chủ đề “Nụ cười Khmer sẽ là nụ cười của cộng đồng Pháp ngữ”, Làng Pháp ngữ còn giới thiệu di sản văn hóa phong phú của Campuchia thông qua trang phục truyền thống, các loại hình nghệ thuật cổ điển và đương đại, cùng các buổi biểu diễn diễn ra hàng ngày. Bên cạnh các hoạt động trưng bày văn hóa, Làng Pháp ngữ còn là nền tảng cho các hoạt động giao lưu quốc tế, kết nối đại diện các quốc gia, cộng đồng doanh nghiệp và du khách để cùng khám phá những cơ hội trong các lĩnh vực du lịch, thủ công mỹ nghệ, thương mại và đầu tư./.