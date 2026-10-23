France Football lên tiếng về giải thưởng Ronaldo đang dẫn đầu áp đảo

Theo thông tin được đề cập, đại diện France Football khẳng định B.O.A.T không phải danh hiệu chính thức của tạp chí. Cuộc bình chọn này không có cúp trao thưởng và cũng không nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Quả bóng vàng.

Sự xuất hiện của BOAT khiến một bộ phận người hâm mộ liên tưởng đến danh hiệu Siêu Quả bóng vàng (Super Ballon d’Or). Tuy nhiên, France Football đã bác bỏ khả năng hai hoạt động này có liên quan.

France Football khẳng định BOAT không phải danh hiệu chính thức

Đơn vị này khẳng định BOAT và Siêu Quả bóng vàng là hai sáng kiến hoàn toàn độc lập. BOAT chỉ là cuộc bình chọn trực tuyến dành cho người hâm mộ, không có lễ trao giải và không mang giá trị của một danh hiệu chính thức.

Trong khi đó, Siêu Quả bóng vàng mới chỉ được trao một lần trong lịch sử, vào tháng 12/1989. Người nhận vinh dự này là Alfredo Di Stefano, huyền thoại của Real Madrid. Quyết định khi ấy được đưa ra dựa trên ý kiến của ban giám khảo chuyên môn, các cựu chủ nhân Quả bóng vàng và độc giả.

Cố huyền thoại Alfredo Di Stefano là người duy nhất nhận danh hiệu Siêu Quả bóng vàng

Kể từ đó, France Football chưa tổ chức trao lại danh hiệu này. Vì vậy, BOAT không thể được xem là phiên bản kế tiếp của Siêu Quả bóng vàng, bất chấp sức hút từ cuộc đua giữa Ronaldo và Messi.

Một điểm đáng chú ý của BOAT là người tham gia phải trả 1 euro (khoảng 29.000 đồng) cho mỗi lượt bỏ phiếu và có thể bình chọn nhiều lần. Cơ chế này khiến tỷ lệ phiếu không hoàn toàn tương ứng với số lượng người ủng hộ riêng biệt, đồng thời cho thấy bản chất khác biệt so với một giải thưởng được quyết định theo tiêu chí chuyên môn.

Với khoảng 75% phiếu bầu, Ronaldo hiện tạo khoảng cách lớn với Messi. Dẫu vậy, ngay cả khi giành chiến thắng, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng không có thêm một danh hiệu chính thức trong bộ sưu tập cá nhân.

Cristiano Ronaldo dẫn đầu cuộc bình chọn BOAT với khoảng 75% phiếu bầu

Ở sự nghiệp của mình, Ronaldo đã giành 5 Quả bóng vàng, còn Messi đang giữ kỷ lục với 8 lần được vinh danh. Đây mới là những danh hiệu chính thức do France Football tổ chức trao tặng, khác với kết quả của cuộc bình chọn BOAT.