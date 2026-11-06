FPT và TH chia sẻ kinh nghiệm chinh phục thị trường quốc tế

Kiên trì theo đuổi chiến lược toàn cầu

Chia sẻ tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026 mới đây, bà Nguyễn Thị Đan Phượng - Trưởng ban Marketing và Trải nghiệm khách hàng toàn cầu FPT Software, Tập đoàn FPT cho biết, doanh nghiệp bắt đầu hành trình Go Global từ năm 1999. Những bước đi đầu tiên tại thị trường Mỹ không dễ dàng, thậm chí FPT từng gặp thất bại vào năm 2000. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ, doanh nghiệp tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, mở rộng thị trường và từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh quốc tế.

Sau nhiều giai đoạn phát triển, FPT hiện có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 90 văn phòng, khoảng 33.000 nhân sự phục vụ thị trường quốc tế. Trong đó, doanh nghiệp có 4.000 lao động nước ngoài đến từ 80 quốc gia. Doanh thu từ thị trường toàn cầu đạt khoảng 1,5 tỷ USD, chiếm hơn một nửa doanh thu hợp nhất của Tập đoàn.

Đặc biệt, FPT không chỉ mở rộng địa bàn hoạt động mà còn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, NVIDIA, Qualcomm và OpenAI. Đây là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác và tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Từ kinh nghiệm của FPT, hành trình Go Global không thể chỉ dựa vào một sản phẩm hay lợi thế chi phí. Doanh nghiệp phải liên tục thích ứng với yêu cầu của từng thị trường, thấu hiểu khách hàng, đổi mới sáng tạo và đầu tư vào nguồn nhân lực để đáp ứng các chuẩn mực toàn cầu.

PGS, TS Sử Thanh Long - Giám đốc Dự án sữa quốc tế Tập đoàn TH.

Ở lĩnh vực sản xuất, Tập đoàn TH lựa chọn con đường quốc tế hóa gắn với đầu tư, chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị. PGS, TS Sử Thanh Long - Giám đốc Dự án sữa quốc tế Tập đoàn TH chia sẻ, TH đã có hoạt động quốc tế trong khoảng 2/3 thời gian kể từ khi thành lập 15 năm trước. Việc vươn ra nước ngoài không chỉ dừng ở xuất khẩu sản phẩm mà còn đưa khoa học công nghệ, kỹ thuật và phương thức quản trị của Việt Nam đến các thị trường khác.

Một trong những dự án tiêu biểu là dự án tại Nga với tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD. Thông qua dự án này, TH đưa công nghệ và trí tuệ Việt Nam sang thị trường Nga, từng bước khẳng định năng lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm.

Theo đại diện TH, quá trình phát triển của ngành sữa quốc tế đã chuyển từ mục tiêu nâng cao năng suất, bảo đảm an ninh thực phẩm sang chú trọng chất lượng sản phẩm. Hiện nay, các yêu cầu về phúc lợi động vật, trung hòa carbon và giảm phát thải cũng ngày càng được quan tâm. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục đổi mới công nghệ và phương thức sản xuất nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh.

Muốn đi xa phải nâng năng lực cạnh tranh

Từ câu chuyện của FPT và TH, các chuyên gia tại diễn đàn cho rằng doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị bài bản hơn trước khi tiếp cận thị trường quốc tế. Việc hiểu rõ quy định, tiêu chuẩn và đặc thù của từng thị trường là điều kiện quan trọng để giảm rủi ro và xây dựng chỗ đứng lâu dài.

Ông Laurent Corpataux - chuyên gia Chương trình Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Thụy Sĩ (SIPPO), lưu ý doanh nghiệp cần tìm hiểu sớm các yêu cầu về tiêu chuẩn sản phẩm, đặc biệt tại những thị trường có quy định khắt khe như Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Mỹ. Việc chủ động đáp ứng tiêu chuẩn không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường mà còn có thể tối ưu chi phí trong quá trình sản xuất.

Các diễn giả trao đổi tại diễn đàn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, xây dựng quy trình vận hành thay vì phụ thuộc quá nhiều vào kinh nghiệm hoặc bí quyết của người sáng lập. Với những ngành hàng có yêu cầu cao về thiết kế và môi trường, việc chủ động đổi mới sản phẩm, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước cũng là hướng đi cần thiết.

Ở góc độ chuỗi cung ứng, ông Marco Foerster - Managing Partner của Stratburg cho rằng, Việt Nam đang có cơ hội khi nhiều chuỗi sản xuất dịch chuyển đến khu vực. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong nước vẫn gặp khó khăn khi tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, một phần do hạn chế về vốn, công nghệ và năng lực đáp ứng yêu cầu của đối tác.

Do vậy, doanh nghiệp Việt cần vượt qua vai trò gia công, lắp ráp để từng bước tham gia vào những công đoạn có giá trị cao hơn. Khi đã trở thành nhà cung ứng trong chuỗi, doanh nghiệp có thêm cơ hội đồng hành với các tập đoàn khi họ mở rộng hoặc dịch chuyển hoạt động sản xuất sang những thị trường khác.

Thực tế từ FPT và TH cho thấy, con đường vươn ra quốc tế có thể khác nhau tùy lĩnh vực và năng lực mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm chung là cần có chiến lược dài hạn, đầu tư vào công nghệ, nhân lực, quản trị và khả năng thích ứng với tiêu chuẩn toàn cầu. Đây cũng là những yếu tố quyết định để doanh nghiệp Việt không chỉ hiện diện ở thị trường nước ngoài mà còn nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị quốc tế.