FPT Telecom sắp phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu thưởng

Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, UPCoM: FOX) mới đây đã công bố phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng là ngày 10/12/2026.

Theo đó, FOX dự kiến phát hành hơn 110,8 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.108 tỷ đồng. Tỉ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

FPT Telecom dự kiến phát hành hơn 110,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Ảnh minh họa).

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ năm 2025. Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh, doanh nghiệp sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) bị hủy bỏ.

Trước đợt phát hành, FOX có gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ gần 7.388 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất phát hành, số lượng cổ phiếu dự kiến tăng lên gần 849,6 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ gần 8.496 tỷ đồng, nếu toàn bộ số cổ phiếu dự kiến được phát hành.

Động thái tăng vốn diễn ra cùng thời điểm FOX chuẩn bị thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng tiền mặt.

Trước đó, FOX đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/12/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/12/2026.

Với gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến phải chi hơn 1.477,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt thanh toán này.

Tính đến ngày 30/9/2026, Bộ Công an đang nắm giữ 370,7 triệu cổ phần tại FPT Telecom, tương đương tỉ lệ sở hữu 50,17%. Với tỉ lệ này, Bộ Công An dự kiến nhận hơn 741 tỷ đồng cổ tức tiền mặt trong đợt chi trả sắp tới. Đồng thời, với đợt phát hành cổ phiếu tỉ lệ 15%, nếu cơ cấu sở hữu không thay đổi, Bộ Công an sẽ được phân bổ 55,6 triệu cổ phiếu mới.

Về tình hình kinh doanh, FPT Telecom ghi nhận kết quả tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026. Doanh thu thuần đạt khoảng 16.691 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp tăng 29% lên hơn 9.073 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt khoảng 7.617 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 5%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính của FOX đạt hơn 906 tỷ đồng, tăng khoảng 52% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi tiền gửi và cho vay đóng góp hơn 872 tỷ đồng, tăng 61%. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, FPT Telecom ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.934 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của FOX đạt hơn 31.903 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Đáng chú ý, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt hơn 15.570 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng tài sản.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 5.917 tỷ đồng, tăng 20%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Đây là quý thứ hai liên tiếp FPT Telecom ghi nhận lợi nhuận sau thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng.