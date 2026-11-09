FPT Telecom sắp phát hành hơn 110,8 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên gần 8.500 tỷ đồng

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày 10/12/2026. Theo kế hoạch, FPT Telecom dự kiến phát hành hơn 110,8 triệu cổ phiếu phổ thông, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 1.108 tỷ đồng. Tỉ lệ thực hiện quyền được xác định là 100:15, đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành này được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển căn cứ theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 của công ty mẹ. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh, doanh nghiệp sẽ áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị và hủy bỏ phần lẻ thập phân nếu có.

Trước thời điểm phát hành, FPT Telecom đang có gần 738,8 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng quy mô vốn điều lệ gần 7.388 tỷ đồng. Nếu hoàn tất phát hành toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, tổng lượng cổ phiếu lưu hành của FOX sẽ tăng lên gần 849,6 triệu đơn vị, đưa vốn điều lệ chạm mốc gần 8.496 tỷ đồng.

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Động thái gia tăng quy mô vốn điều lệ diễn ra cùng thời điểm FPT Telecom chuẩn bị triển khai phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 bằng tiền mặt. Trước đó, doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng cho đợt cổ tức này cũng là ngày 10/12/2026 và thời gian thanh toán dự kiến rơi vào ngày 29/12/2026. Với gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính FOX sẽ chi ra hơn 1.477,5 tỷ đồng để hoàn tất nghĩa vụ với cổ đông.

Tính đến ngày 30/9/2026, Bộ Công an đang nắm giữ 370,7 triệu cổ phần tại FPT Telecom, tương đương tỉ lệ sở hữu 50,17%. Chiếu theo tỉ lệ này, Bộ Công an dự kiến thu về hơn 741 tỷ đồng tiền mặt trong đợt chi trả cổ tức sắp tới. Đồng thời, nếu giữ nguyên cơ cấu sở hữu đến ngày chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng tỉ lệ 15%, cổ đông lớn này sẽ được phân bổ thêm 55,6 triệu cổ phiếu mới.

Về hoạt động kinh doanh, FPT Telecom tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026 với doanh thu thuần đạt khoảng 16.691 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp tăng 29% lên mức hơn 9.073 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của công ty chỉ tăng khoảng 5%, đạt xấp xỉ 7.617 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động tài chính của FOX ghi nhận mức tăng trưởng 52% so với cùng kỳ, đạt hơn 906 tỷ đồng. Trong đó, khoản lãi tiền gửi và cho vay đóng góp chủ đạo với hơn 872 tỷ đồng, tăng 61%. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, FPT Telecom báo lãi sau thuế gần 2.934 tỷ đồng, tăng 14% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Tính riêng trong quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 5.917 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.023 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp FPT Telecom ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của FOX đạt hơn 31.903 tỷ đồng, mở rộng 22% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý trong cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt hơn 15.570 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng tài sản của doanh nghiệp.