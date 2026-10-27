FPT Telecom lãi hơn 11 tỷ đồng mỗi ngày

Hai quý liên tiếp lãi trên 1.000 tỷ đồng

Trong quý III/2026, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (UPCoM: FOX) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 5.916,5 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Song, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp tăng gần 39%, lên hơn 3.351 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt khoảng 2.565 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 2%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính gần 346 tỷ đồng, tăng 72% so với quý III/2025. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ gần 107 tỷ đồng lên hơn 191 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 179 tỷ đồng.

Sau khi tính các khoản chi phí, FOX ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý III đạt khoảng 1.022,5 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ hai đạt lợi nhuận vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn của FOX đạt hơn 15.570,7 tỷ đồng, tăng khoảng 3.029 tỷ đồng, tương đương 24% sau 9 tháng. Với quy mô hiện tại, khoản này chiếm gần một nửa tổng tài sản của FOX tại cuối quý III/2026.

Lãi từ tiền gửi, cho vay hơn 872 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của FOX đạt khoảng 16.691 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Trong đó, đa phần doanh thu thuần đến từ cung cấp dịch vụ với gần 15.127 tỷ đồng.

Dù doanh thu tăng, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp tăng 29% lên khoảng 9.073,8 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 7.616,8 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 5%.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính lũy kế 9 tháng đạt hơn 906 tỷ đồng, tăng khoảng 52% so với cùng kỳ. Theo thuyết minh, khoản lãi tiền gửi, cho vay đóng góp hơn 872 tỷ đồng, tăng từ khoảng 541 tỷ đồng cùng kỳ, tương đương mức tăng 61%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần 16.691 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ.(Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng hơn 67%, lên gần 483 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay đạt hơn 457 tỷ đồng, tăng khoảng 74% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của FOX đạt hơn 3.674 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ, đạt 72% mục tiêu lợi nhuận 5.100 tỷ đồng cả năm 2026. Sau khi khấu trừ, lợi nhuận sau thuế của FOX đạt gần 2.934 tỷ đồng, tăng khoảng 14%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 31.903 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại cuối quý III/2026 đạt 1.123 tỷ đồng, tăng 61%. Trong đó, có các khoản đầu tư chủ yếu liên quan đến trung tâm dữ liệu và hạ tầng như Trung tâm dữ liệu Quận 9 với 522,36 tỷ đồng, tăng gần 100% và tuyến cáp quang biển ALC với 251 tỷ đồng, tăng 43,3%.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt hơn 17.818 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với gần 14.874 tỷ đồng đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ hơn 11.230 tỷ đồng lên khoảng 14.085 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn góp của chủ sở hữu, Bộ Công an nắm giữ khoảng 371 triệu cổ phần, tương đương 50,17% và Công ty Cổ phần FPT nắm giữ hơn 337 triệu cổ phần, tương đương 45,66%.

FPT Telecom được thành lập ngày 31/1/1997 với tiền thân là Trung tâm Dữ liệu trực tuyến FPT. Đến năm 2005, đơn vị chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực viễn thông, cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng, truyền hình, nội dung số và các dịch vụ giá trị gia tăng, đồng thời kinh doanh thiết bị viễn thông và phát triển hạ tầng mạng. Tháng 6/2025, FPT Telecom hoàn tất phát hành hơn 246,2 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1, qua đó nâng vốn điều lệ từ 4.925 tỷ đồng lên hơn 7.387 tỷ đồng. Ngày 16/7/2025, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FOX đã được chuyển từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an. Ngày 23/10/2026, Bộ Công an tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FOX về Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX).