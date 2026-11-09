FPT Telecom (FOX) sắp phát hành hơn 110,8 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn lên gần 8.496 tỷ đồng

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom, mã ck: FOX) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, FPT Telecom dự kiến phát hành hơn 110,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:15. Điều này đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh, nếu có, sẽ bị hủy bỏ.

Tổng giá trị số cổ phiếu phát hành theo mệnh giá hơn 1.108 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 10/12/2026. Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của FPT Telecom sẽ tăng từ gần 7.388 tỷ đồng lên gần 8.496 tỷ đồng.

Cùng ngày chốt quyền trả cổ tức 20%

Cũng trong ngày 10/12/2026, FPT Telecom sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Theo đó, mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Với khối lượng gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính FPT Telecom sẽ phải giải ngân số tiền khoảng 1.477,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Căn cứ theo kế hoạch, dòng tiền cổ tức sẽ bắt đầu được chuyển đến tài khoản của các nhà đầu tư vào ngày 29/12/2026.

Doanh thu 9 tháng tăng 16,8%, lợi nhuận tăng 13,7%

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần gần 5.916,5 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi khấu trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt hơn 2.565 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng nhẹ 2%. Bên cạnh nguồn thu từ mảng viễn thông cốt lõi, hoạt động tài chính mang về gần 346 tỷ đồng doanh thu, tăng 72% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khoản thu nhập khác ghi nhận sự tăng trưởng đột biến từ mức hơn 7.022,5 tỷ đồng lên gần 11.637 tỷ đồng. Tổng hợp các yếu tố, lợi nhuận ròng quý III của FPT Telecom đạt gần 1.022,5 tỷ đồng, tăng 13% so với quý III năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt gần 16.690,6 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.934 tỷ đồng, duy trì tốc độ tăng 13,7%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của công ty đạt mức hơn 31.903 tỷ đồng, tăng 22,2% so với thời điểm đầu năm. Chất lượng tài sản được đánh giá an toàn cao khi cấu trúc chủ yếu tập trung vào các tài sản có tính thanh khoản. Cụ thể, khoản mục tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và dưới 12 tháng ghi nhận lên tới hơn 15.154,7 tỷ đồng, chiếm tới 47,5% tổng quy mô tài sản của doanh nghiệp.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp gần 17.818,5 tỷ đồng, tăng 19,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 10.187 tỷ đồng, chiếm 57,2% tổng nợ phải trả.