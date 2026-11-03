FPT Telecom (FOX): Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng, chi gần 1.500 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, hai cổ đông lớn thu về hàng trăm tỷ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (mã chứng khoán FOX) vừa chính thức ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025. Theo phương án được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận cho cổ đông hoàn toàn bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Điều này đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức được ấn định vào ngày 10/12/2026.

Với khối lượng gần 738,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính FPT Telecom sẽ phải giải ngân số tiền khoảng 1.477,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này. Căn cứ theo kế hoạch, dòng tiền cổ tức sẽ bắt đầu được chuyển đến tài khoản của các nhà đầu tư vào ngày 29/12/2026. Cơ cấu cổ đông hiện tại cho thấy dòng tiền cổ tức chủ yếu sẽ chảy về tài khoản của hai tổ chức lớn đang nắm quyền chi phối doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm 30/9/2026, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ gần 370,7 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 50,17% vốn điều lệ. Căn cứ theo tỷ lệ này, SCIC dự kiến sẽ thu về khoản tiền mặt hơn 741,3 tỷ đồng từ đợt cổ tức. Cổ đông lớn thứ hai là Công ty Cổ phần FPT (mã chứng khoán FPT) đang sở hữu gần 337,3 triệu cổ phiếu, tương đương 45,66% vốn cổ phần. Lượng sở hữu này sẽ mang về cho Tập đoàn FPT khoảng gần 674,6 tỷ đồng lợi tức.

Lợi nhuận 9 tháng xấp xỉ 3.000 tỷ, tiền gửi ngân hàng chiếm 47,5% tổng tài sản

Đợt chi trả cổ tức quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của FPT Telecom duy trì đà tăng trưởng ổn định. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt gần 5.916,5 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt hơn 2.565 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng nhẹ 2%. Bên cạnh nguồn thu từ mảng viễn thông cốt lõi, hoạt động tài chính mang về gần 346 tỷ đồng doanh thu, tăng 72% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khoản thu nhập khác ghi nhận sự tăng trưởng đột biến từ mức hơn 7.022,5 tỷ đồng lên gần 11.637 tỷ đồng. Tổng hợp các yếu tố, lợi nhuận ròng quý III của FPT Telecom đạt gần 1.022,5 tỷ đồng, tăng 13% so với quý III năm 2025.

Bức tranh tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục phản ánh sự bứt phá của doanh nghiệp. Tổng doanh thu thuần lũy kế đạt gần 16.690,6 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 16,8% so với 9 tháng đầu năm 2025. Hiệu quả kinh doanh tăng cao giúp lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.934 tỷ đồng, duy trì tốc độ tăng 13,7%.

Quy mô bảng cân đối kế toán của FPT Telecom cũng ghi nhận sự mở rộng mạnh mẽ. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của công ty đạt mức hơn 31.903 tỷ đồng, tăng 22,2% so với thời điểm đầu năm. Chất lượng tài sản được đánh giá an toàn cao khi cấu trúc chủ yếu tập trung vào các tài sản có tính thanh khoản. Cụ thể, khoản mục tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và dưới 12 tháng ghi nhận lên tới hơn 15.154,7 tỷ đồng, chiếm tới 47,5% tổng quy mô tài sản của doanh nghiệp. Nền tảng thanh khoản dồi dào này tạo bộ đệm vững chắc cho các hoạt động đầu tư hạ tầng mạng lưới cũng như đảm bảo dòng tiền cho đợt chi trả cổ tức sắp tới.

Ở phía đối ứng, tổng nợ phải trả tính đến cuối quý III ghi nhận mức gần 17.818,5 tỷ đồng, tăng 19,8% so với số liệu đầu năm. Cơ cấu nợ phải trả chủ yếu bao gồm các khoản vay và nợ thuê tài chính với dư nợ gần 10.187 tỷ đồng, chiếm 57,2% tổng nợ. Dù khối lượng nợ vay gia tăng, lượng tiền gửi ngân hàng khổng lồ hoàn toàn đủ khả năng bù đắp và tạo ra nguồn thu tài chính dương, đảm bảo an toàn cho cấu trúc vốn của doanh nghiệp.