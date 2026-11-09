FPT Telecom dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 8.500 tỷ đồng

Ảnh minh họa: FPT Telecom.

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, UpCOM: FOX) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thông tin được công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 9/11.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 111 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 1.108 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 của công ty. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu là 10/12/2026.

Hiện FPT Telecom có khoảng 739 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ hơn 7.387 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp sẽ tăng lên gần 850 triệu đơn vị, đưa vốn điều lệ lên khoảng 8.496 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/10 vừa qua, HĐQT công ty đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng.

Với 739 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính tổng số tiền doanh nghiệp phải chi cho đợt cổ tức này vào khoảng 1.478 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 10/12 và thanh toán vào ngày 29/12/2026.

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, Bộ Công an là cổ đông lớn nhất của FPT Telecom khi nắm giữ gần 371 triệu cổ phiếu FOX, chiếm 50,17% vốn điều lệ. CTCP FPT đứng thứ hai với hơn 337 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 45,6%.

Với tỷ lệ sở hữu trên, Bộ Công an có thể nhận khoảng 742 tỷ đồng cổ tức, trong khi FPT dự kiến thu về 674 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2026, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.916 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn (tăng 39% YoY), khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 2.565 tỷ đồng, tăng khoảng 2% YoY.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 346 tỷ đồng, tăng 72% YoY. Thu nhập khác cũng tăng từ hơn 7.023 tỷ đồng lên gần 11.637 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý 3/2026 hơn 1.022 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của FPT Telecom đạt gần 16.691 tỷ đồng, tăng 17% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.674 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.934 tỷ đồng, cùng tăng xấp xỉ 14% YoY.

So với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 5.100 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2026, sau 3/4 chặng đường, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 72% kế hoạch.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FOX liên tục ‘lao dốc’ từ đầu năm 2026 đến nay. Mã hiện mất gần 48% giá trị so với mức đỉnh gần 103.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào cuối tháng 1/2026. Kết phiên ngày 9/11, FOX tăng 0,56% so với phiên liền trước, dừng tại mốc 53.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 39.302 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu FOX từ đầu năm 2026 đến nay. Nguồn: Fireant.