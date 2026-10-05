FPT Shop được vinh danh tại Better Choice Awards 2026

Thị trường bán lẻ đã có rất nhiều thay đổi, từ việc người tiêu dùng chủ động tìm hiểu nhiều hơn trước khi quyết định mua một sản phẩm công nghệ, cho đến việc giá bán hay cấu hình cũng đã có những biến động lớn. Chưa kể ngày nay khách hàng còn quan tâm đến cả nguồn gốc sản phẩm, chất lượng tư vấn, chính sách bảo hành, phương thức thanh toán và các dịch vụ hỗ trợ sau mua.

Tất cả những thay đổi này đặt ra yêu cầu để các nhà bán lẻ không chỉ cung cấp sản phẩm phù hợp mà còn phải liên tục hoàn thiện trải nghiệm trong suốt quá trình khách hàng tìm hiểu, lựa chọn và sử dụng.

FPT Shop góp mặt trong Better List 2026 tại hạng mục “Đại lý bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích tại Việt Nam”, trong khuôn khổ Better Choice Awards 2026

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, FPT Shop đã linh hoạt điều chỉnh danh mục sản phẩm và nguồn cung theo nhu cầu thị trường. Thương hiệu cũng đồng thời mở rộng ngành hàng, các giải pháp tài chính và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Việc chủ động điều chỉnh danh mục và nguồn cung giúp FPT Shop có thêm sự linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm theo từng thời điểm. Bên cạnh đó, việc mở rộng các lựa chọn về tài chính và dịch vụ giúp khách hàng có thêm phương án khi tiếp cận và sở hữu sản phẩm công nghệ.

Là ngành bán lẻ thiết bị và sản phẩm công nghệ, vì thế trải nghiệm khách hàng không chỉ diễn ra tại thời điểm thanh toán mà bắt đầu từ quá trình tìm hiểu sản phẩm và kéo dài trong suốt quá trình sử dụng. Chính vì thế, FPT Shop đã tập trung hoàn thiện trải nghiệm trên cả hệ thống cửa hàng và nền tảng trực tuyến, giúp khách hàng thuận tiện tìm kiếm thông tin, tham khảo sản phẩm và lựa chọn hình thức mua sắm phù hợp.

Tại điểm bán, đội ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm hiểu tính năng, nhu cầu sử dụng và lựa chọn thiết bị phù hợp với mục đích cá nhân. Song song với đó các chính sách bảo hành, đổi trả, trả góp và dịch vụ sau bán hang cũng tiếp tục được chú trọng.

Đại diện FPT Shop nhận kỷ niệm chương từ BTC Better Choice Awards 2026.

Đây là những yếu tố có ý nghĩa với nhóm sản phẩm công nghệ, khi khách hàng thường cần thời gian tìm hiểu, trải nghiệm và sử dụng sản phẩm trong dài hạn.

“Việc lắng nghe phản hồi của người dùng giúp FPT Shop có thêm cơ sở để điều chỉnh danh mục sản phẩm, nguồn cung và các dịch vụ đi kèm. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào những yếu tố có thể tạo sự thuận tiện hơn cho khách hàng trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn và sử dụng sản phẩm công nghệ”, đại diện FPT Shop chia sẻ.

Đại diện FPT Shop cũng cho biết, trong thời gian tới, FPT Shop sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm và nguồn cung theo nhu cầu thị trường, đồng thời mở rộng ngành hàng, các giải pháp tài chính và dịch vụ. Thương hiệu cũng tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động bán lẻ, hướng đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện và đa dạng hơn trên các kênh.

Việc có mặt trong Better List 2026 là thêm một động lực để FPT Shop tiếp tục hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, hướng đến xây dựng mối quan hệ lâu dài với người tiêu dùng trong thị trường bán lẻ công nghệ đang không ngừng thay đổi.