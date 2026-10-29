FPT sắp chi 1.886 tỷ đồng trả cổ tức giữa lúc cổ phiếu rơi về đáy

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT (HoSE: FPT) mới đây đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Theo nghị quyết, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 30/11/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12/2026. Với 1.885.727.648 cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng, FPT có thể chi khoảng 1.885,7 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT hiện đang chịu áp lực giảm giá trong khoảng thời gian dài. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, mã này đóng cửa ở mức 54.000 đồng/cổ phiếu, bằng khoảng một nửa so với vùng đỉnh hồi đầu năm 2025 và là vùng giá thấp nhất trong gần 3 năm qua kể từ tháng 8/2023. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp còn khoảng 100.000 tỷ đồng.

FPT chính thức tăng vốn điều lệ từ 17.143 tỷ đồng lên 18.857 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Áp lực chính đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Điển hình là trong phiên ngày 28/10, khối ngoại bán ra hơn 5,25 triệu cổ phiếu FPT, trong khi chỉ mua vào khoảng 493.400 cổ phiếu. Tính theo giá trị, FPT bị khối ngoại bán ròng đến 260 tỷ đồng. Cũng tính đến ngày 29/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 9 phiên liên tiếp.

Trước đó, FPT đã thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo phương án phát hành, cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu mới theo tỷ lệ 10:1, tức sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 22/9/2026. Tổng số cổ phiếu được phát hành thêm đạt 171.401.226 cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 1.714 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu FPT tăng từ 1,71 tỷ lên 1,88 tỷ cổ phiếu. Vốn điều lệ theo đó tăng từ 17.143 tỷ đồng lên 18.857 tỷ đồng.

Về tình hình doanh 9 tháng năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.776,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 13,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 9 tháng, FPT đã thắng thầu 16 dự án có quy mô trên 10 triệu USD mỗi dự án.

Trong 9 tháng đầu năm, mảng sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chính cho FPT. Doanh thu bộ phận này đạt 28.538 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2025 và đóng góp tới 71,3% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế đạt 4.510 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Bên cạnh thị trường quốc tế, doanh thu và lợi nhuận trước thuế mảng sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin nội địa cũng tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt 6.977 và 542 tỷ đồng, tăng gần 30% và 260% so với cùng kỳ năm trước.