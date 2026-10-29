FPT Retail ghi nhận doanh thu 48.273 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ

Lợi nhuận hợp nhất bứt phá và động lực tăng trưởng từ chuỗi nhà thuốc Long Châu

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 48.273 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của doanh nghiệp đạt 1.724 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 114%. Mảng kinh doanh trực tuyến toàn công ty cũng đóng góp 8.283 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tính riêng trong quý III/2026, doanh thu hợp nhất của FPT Retail tăng 34% nhờ sự cải thiện hiệu quả vận hành từ cả hai chuỗi bán lẻ chủ lực.

Đóng góp lớn nhất vào bức tranh tài chính của FPT Retail tiếp tục là hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu. Trong 9 tháng đầu năm, chuỗi bán lẻ y tế này mang về doanh thu 33.408 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và chiếm 69% tổng doanh thu hợp nhất toàn công ty. Chuỗi nhà thuốc duy trì mức doanh thu bình quân đạt 1,3 tỷ đồng mỗi cửa hàng một tháng. Tính đến hết tháng 9/2026, hệ thống Long Châu sở hữu mạng lưới gồm 2.741 nhà thuốc và 244 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, tương ứng mức tăng thêm 324 nhà thuốc và 21 trung tâm tiêm chủng so với thời điểm đầu năm.

Cùng với định hướng phát triển mạng lưới, hệ thống Long Châu liên tục mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ y tế trực tiếp đến các địa bàn dân cư. Đơn vị này đã khai trương nhà thuốc đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo kết hợp tổ chức hoạt động tầm soát ung thư miễn phí. Trên nền tảng y tế số, Long Châu là đối tác y tế duy nhất đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Trạm Công dân số, hướng tới mục tiêu hoàn thành 168 trạm vào hết quý II/2027. Tiện ích "Ví khỏe nhà ta" tích hợp xác thực qua nền tảng VNeID của chuỗi này cũng đã ghi nhận hơn 200.000 tài khoản gia đình đăng ký quản lý thông tin chăm sóc sức khỏe.

Long Châu tăng cường các hoạt động hỗ trợ người dân chăm sóc sức khoẻ một cách chủ động.

FPT Shop tối ưu hóa doanh thu cửa hàng và loạt giải thưởng uy tín của hệ thống bán lẻ

Đối với mảng bán lẻ thiết bị công nghệ, chuỗi FPT Shop ghi nhận doanh thu 15.014 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 9, hệ thống này duy trì quy mô 622 cửa hàng trên toàn quốc. Chỉ số hiệu quả hoạt động kinh doanh của FPT Shop ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi doanh thu bình quân trong quý III đạt khoảng 3 tỷ đồng mỗi cửa hàng một tháng, tương ứng mức tăng 28% so với cùng kỳ.

FPT Shop triển khai “Back To School” với nhiều ưu đãi dành cho học sinh – sinh viên.

Kết quả phục hồi của chuỗi công nghệ có sự đóng góp lớn từ nhóm sản phẩm máy tính xách tay trong mùa tựu trường, kết hợp cùng các sản phẩm phụ kiện và dịch vụ gia tăng. Trong quý III, FPT Shop đã triển khai nhiều chương trình mua sắm chuyên biệt dành cho đối tượng học sinh, sinh viên với các giải pháp tài chính linh hoạt. Hệ thống bán lẻ này cũng tập trung đa dạng hóa danh mục sản phẩm và cải thiện quy trình mua sắm trên cả kênh giao dịch trực tiếp lẫn nền tảng trực tuyến.

Đi kèm với sự tăng trưởng về các chỉ số tài chính, FPT Retail và hai chuỗi bán lẻ trực thuộc tiếp tục được xướng tên tại nhiều bảng xếp hạng doanh nghiệp trong năm 2026. FPT Retail có năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Ở lĩnh vực y tế, Long Châu nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (APEA) năm thứ hai liên tiếp và là đơn vị dược phẩm bán lẻ y tế duy nhất lọt vào danh sách Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về nền tảng ESG 2026. Tại khuôn khổ Better Choice Awards 2026, Long Châu nhận cú đúp giải thưởng về thương hiệu tin dùng và giải pháp chăm sóc sức khỏe, trong khi FPT Shop được vinh danh là đại lý bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích tại thị trường nội địa.