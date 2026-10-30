FPT Retail có hơn 11.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

Nhà thuốc Long Châu của FPT Retail. Ảnh: FPT Retail

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 mới công bố, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đạt doanh thu thuần 17.530 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận gộp đạt hơn 3.499 tỷ đồng, tăng 38%; tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 20%, cải thiện so với mức 19,4% của quý 3/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt 230 tỷ đồng, gấp 2,8 lần mức 83 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Ngược chiều, chi phí tài chính cũng tăng mạnh, ở mức 257 tỷ đồng, gấp 2,6 lần YoY và toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng cũng tăng 27% YoY, lên mức 2.276 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26% YoY, lên mức 516 tỷ đồng.

Kết quả, FPT Retail lãi trước thuế gần 686 tỷ đồng, tăng 111% YoY kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 559 tỷ đồng, tăng 110%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt hơn 440 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của FPT Retail đạt 48.273 tỷ đồng, tăng 33,5% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.724 tỷ đồng, tăng 114% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 1.384 tỷ đồng, tăng 118%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.069 tỷ đồng, tăng 112%.

Trong 9 tháng đầu năm, các chi phí của doanh nghiệp bán lẻ đều tăng mạnh. Chi phí tài chính 542 tỷ đồng, gấp 3 lần YoY; chi phí bán hàng 6.390 tỷ đồng, tăng 27% YoY; chi phí quản lý doanh nghiệp 1.486 tỷ đồng, tăng 24%.

Bù lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt 542 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ, là động lực để duy trì tăng trưởng lợi nhuận. Đây chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay; khi doanh nghiệp đưa số dư tiền gửi ngân hàng lên hơn 11.000 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 2.200 tỷ đồng sau một quý.

Năm nay, FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu ở mức 59.500 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.550 tỷ đồng, tăng 27%. Nếu hoàn thành kế hoạch này, 2026 sẽ là năm thứ 6 liên tiếp FPT Retail lập kỷ lục doanh thu và năm thứ hai liên tiếp lập kỷ lục lợi nhuận.

Với kết quả 9 tháng đầu năm, FRT đã hoàn thành 81% kế hoạch doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, mảng dược phẩm tiếp tục đóng góp lớn nhất vào doanh thu của FPT Retail. Trong 9 tháng đầu năm, bộ phận dược phẩm ghi nhận doanh thu 33.407 tỷ đồng, tăng 34,5% YoY. Trong khi đó, bộ phận kinh doanh thiết bị tin học, điện thoại, linh kiện, phụ kiện và các sản phẩm liên quan đạt doanh thu 15.014 tỷ đồng, tăng 30%.

Tính đến hết tháng 9/2026, hệ thống FPT Long Châu có 2.741 nhà thuốc và 244 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, lần lượt tăng thêm 324 nhà thuốc và 21 trung tâm tiêm chủng so với đầu năm.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của FPT Retail đạt 30.533 tỷ đồng, tăng hơn 6.800 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài tiền gửi thì chiếm tỷ trọng lớn khác là hàng tồn kho với 15.577 tỷ đồng, tăng 3.650 tỷ đồng so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ở mức 24.010 tỷ đồng, tăng hơn 5.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn chiếm 14.229 tỷ đồng, tăng 3.167 tỷ đồng sau 9 tháng và toàn bộ là vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu đạt 6.523 tỷ đồng, tăng gần 1.400 tỷ đồng so với đầu năm, gồm 1.788 tỷ đồng vốn cổ phần, 3.453 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu FRT đang giao dịch ở vùng giá gần 148.000 đồng/cp, tương ứng vốn hoá hơn 26.400 tỷ đồng. Sau khi giảm về vùng giá dưới 110.000 đồng/cp hồi cuối tháng 7/2026, mã có sự hồi phục đáng kể trong 3 tháng vừa qua.