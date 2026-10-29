FPT: Lãi ròng 7.800 tỷ sau 9 tháng, tổng tài sản giảm gần 13.000 tỷ do thay đổi cách hạch toán FPT Telecom

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, FPT ghi nhận doanh thu thuần 13.754 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước sau điều chỉnh. Giá vốn hàng bán ở mức 9.490 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận gộp 4.264 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp khoảng 31%.

Trong kỳ, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đóng góp 797 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ sau điều chỉnh. Đây là khoản mục đáng chú ý trong cơ cấu lợi nhuận của FPT sau khi tập đoàn thay đổi phương pháp kế toán đối với khoản đầu tư tại FPT Telecom.

Từ ngày 1/1/2026, FPT thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom từ phương pháp hợp nhất toàn bộ (áp dụng cho công ty con) sang phương pháp hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết) theo quy định của chuân mực và pháp luật kê toán hiện hành.

Kết quả, FPT báo lãi trước thuế 3.056 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.729 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ sau điều chỉnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FPT đạt 40.023 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ sau điều chỉnh. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm khoảng 90%, tương ứng 36.119 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 12.789 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 32%.

Đáng chú ý, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 2.220 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ sau điều chỉnh. Khoản lợi nhuận này phản ánh phần kết quả kinh doanh từ các đơn vị liên kết, trong đó có FPT Telecom, Synnex FPT và FPT Retail.

Kết thúc 9 tháng, FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận sau thuế 7.776 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ sau điều chỉnh, thực hiện được 68% mục tiêu doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Xét theo lĩnh vực kinh doanh, công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với doanh thu 28.538 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.510 tỷ đồng trong 9 tháng. Công nghệ thông tin trong nước đóng góp 6.977 tỷ đồng doanh thu và 542 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tổng tài sản giảm gần 15%, đầu tư vào công ty liên kết tăng mạnh

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản FPT ghi nhận 75.329 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Biến động này chủ yếu liên quan đến việc không còn hợp nhất toàn bộ tài sản của FPT Telecom.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 7.377 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 21.450 tỷ đồng. Tổng hai khoản mục này chiếm 38% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 7%, hàng tồn kho giảm 10% so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính dài hạn tăng 157% lên 12.175 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng gấp 3 lần đầu năm, lên 10.753 tỷ đồng. Theo thuyết minh, biến động chủ yếu liên quan đến việc thay đổi phương pháp kế toán khoản đầu tư tại FPT Telecom, làm tăng giá trị ghi nhận thêm 5.158 tỷ đồng.

Tài sản cố định giảm 30%, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 1.131 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các dự án hạ tầng giáo dục.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của FPT giảm 30% xuống 31.290 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tài chính giảm 21%, chủ yếu do vay ngắn hạn giảm 25%. Biến động này cũng chịu ảnh hưởng từ việc thay đổi phạm vi hợp nhất FPT Telecom.

Vốn chủ sở hữu ở mức 44.039 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 49% lên 21.380 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu tăng 11% lên 18.857 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng dương 952 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ. Theo tài liệu, việc không còn hợp nhất dòng tiền hoạt động của FPT Telecom là một trong những nguyên nhân chính khiến chỉ tiêu này giảm mạnh.

Dòng tiền đầu tư âm 5.543 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính dương 1.475 tỷ đồng. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 3.116 tỷ đồng, trái ngược với mức dương cùng kỳ năm trước.