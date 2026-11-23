Sắc xanh đã cải thiện, VN-Index vẫn chưa lấy lại được mốc 1.700 điểm. Nguồn: Vietstock Finance.

Phiên giao dịch đầu tuần ngày 23/11, thị trường chứng khoán khởi đầu trong sắc đỏ và có thời điểm lùi về sát vùng 1.672 điểm.

Sang phiên chiều, lực cầu cải thiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index kết phiên đảo chiều tăng 8,35 điểm, lên 1.697 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,36 điểm, xuống 232 điểm; trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,03 điểm, đạt hơn 119 điểm.

Thanh khoản thị trường suy giảm so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt 13.414 tỷ đồng, tương ứng khối lượng gần 659 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 4.126 tỷ đồng. Riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch 12.691 tỷ đồng, giảm 20,35% so với phiên 20/11.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán. Trên cả ba sàn, khối ngoại mua vào 1.183 tỷ đồng và bán ra 1.597 tỷ đồng, qua đó bán ròng gần 414 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, HDB dẫn đầu với giá trị gần 99 tỷ đồng. Các mã bị bán mạnh tiếp theo gồm VPX (70 tỷ đồng), SSI (69 tỷ đồng), VIX (67 tỷ đồng), TCB (52 tỷ đồng), BID (50 tỷ đồng), HPG (39 tỷ đồng) và MBB (38 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, POW thu hút dòng vốn ngoại lớn nhất với hơn 176 tỷ đồng, tiếp đến là GMD (61 tỷ đồng), FPT (25 tỷ đồng), HDG (21 tỷ đồng) và VHM (19 tỷ đồng).

VIC kéo VN-Index tăng hơn 8 điểm, PNJ giảm sàn

Động lực chính giúp VN-Index đảo chiều đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là các mã bất động sản và công nghệ. VIC tăng 1,57%, đóng góp 6,18 điểm cho chỉ số chung, trở thành cổ phiếu nâng đỡ lớn nhất trong phiên. VHM cũng hỗ trợ 1,9 điểm.

Đáng chú ý, FPT tăng 4,11%, lên 46.850 đồng/cổ phiếu, qua đó chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp. Mã này đóng góp 0,75 điểm cho VN-Index và 4,91 điểm cho VN30-Index, đồng thời dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với giá trị giao dịch hơn 778 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác cũng góp phần nâng đỡ chỉ số, gồm HVN (+0,53 điểm), GVR (+0,46 điểm), CTG (+0,4 điểm), VNM (+0,39 điểm), GMD và POW (cùng +0,26 điểm).

Chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung tại một số cổ phiếu ngân hàng, năng lượng và bán lẻ. TCB lấy đi 0,64 điểm của VN-Index; GAS tác động âm 0,59 điểm; STB, MBB, MSN và MWG lần lượt khiến chỉ số mất thêm 0,42 điểm, 0,31 điểm, 0,25 điểm và 0,24 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên mua với 336 mã tăng giá, trong đó có 32 mã tăng trần; 268 mã giảm giá, gồm 23 mã giảm sàn. Số cổ phiếu đứng giá là 884 mã.

Tại nhóm tài chính - ngân hàng, nhiều cổ phiếu tăng giá như EIB, ACB, SHB, VIB, SSB, VCB, BID, VCI và SHS. Ở chiều giảm, VND, SSI, VIX và VPB chịu áp lực điều chỉnh. LPB, HDB, HCM và TPB giữ giá tham chiếu.

Trong nhóm bất động sản và công nghiệp, bên cạnh VIC và VHM, một số mã ghi nhận diễn biến tích cực như HVN tăng 3,49% và CII +0,75%. Trái lại, TCH giảm 4,32% xuống 13.300 đồng/cổ phiếu; KDH giảm 0,32%; NVL -0,5% và GEX -0,75%. VJC, SJS và CEO đứng giá tham chiếu.

Ở nhóm nguyên vật liệu và năng lượng, PVD tăng 0,62%, HPG giảm 0,24%, xuống 20.400 đồng/cổ phiếu.

Nhóm tiêu dùng ghi nhận diễn biến kém tích cực tại một số cổ phiếu bán lẻ, nổi bật là cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Mã chịu áp lực bán mạnh, giảm 6,67% và đóng cửa ở mức giá sàn 12.600 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của PNJ; thị giá cũng lùi về vùng thấp nhất kể từ tháng 8/2016.

Diễn biến này xuất hiện giữa lúc doanh nghiệp đang đối mặt với những khó khăn về dòng tiền, nghĩa vụ thu đổi sản phẩm và quá trình tái cấu trúc hoạt động.

Theo thông tin được Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công chia sẻ trên website công ty, doanh số hiện chưa đủ bù đắp chi phí vận hành, khiến công ty tiếp tục thua lỗ hằng tháng. Doanh nghiệp cũng cho biết không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại sản phẩm bằng tiền trong thời hạn 120 ngày theo chính sách trước đây.

Từ ngày 21/11, PNJ đã điều chỉnh chính sách thu đổi, trong đó một số nhóm sản phẩm như trang sức kim cương, trang sức đá màu, ngọc trai và kim cương rời được thanh toán theo 5 đợt trong thời gian tối đa 120 ngày. Cùng với đó, công ty đang triển khai tái cấu trúc bộ máy và xử lý lượng hàng tồn kho, các cam kết mua lại sản phẩm.