FPT báo lãi ròng quý 3 cao kỷ lục, mảng công nghệ đóng góp 89% doanh thu

Khối công nghệ dẫn dắt đà tăng trưởng và dấu ấn trí tuệ nhân tạo

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng. Nếu so sánh tương đương, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 12,4% và 17% so với cùng kỳ năm trước. Từ năm 2026, tập đoàn đã chuyển đổi phương pháp hợp nhất tài chính đối với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT sang phương pháp vốn chủ sở hữu. Theo quy định mới, FPT chỉ ghi nhận phần lợi nhuận tại đơn vị viễn thông tương ứng với tỷ lệ sở hữu thực tế thay vì cộng gộp toàn bộ doanh thu và lợi nhuận. Số liệu cùng kỳ năm 2025 cũng được điều chỉnh lại để đảm bảo tính so sánh.

Với cách hạch toán mới, khối công nghệ chính thức trở thành trụ cột tuyệt đối khi đóng góp 89% tổng doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn. Cụ thể, doanh thu khối này đạt 35.515 tỷ đồng, tăng 14,8%, mang về khoản lợi nhuận trước thuế 5.052 tỷ đồng, tăng 16,6%. Hiệu quả kinh doanh tích cực từ mảng công nghệ đã giúp lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong riêng quý 3 đạt 2.723 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận hàng quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ròng của tập đoàn đạt 7.778 tỷ đồng, tương ứng mức thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 4.142 đồng.

Tại thị trường quốc tế, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt 28.538 tỷ đồng, tăng 11,6%. Nhật Bản tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng với mức doanh thu tính theo đồng Yên tăng 25,2%. Khối lượng công việc mới ký kết từ thị trường nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng, tăng 23,1%. Chỉ trong 9 tháng, doanh nghiệp đã trúng thầu 16 dự án quy mô lớn với giá trị trên 10 triệu USD mỗi hợp đồng. Mảng chuyển đổi số quốc tế mang về 14.411 tỷ đồng doanh thu, trong đó dịch vụ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu bứt phá mạnh mẽ với doanh thu 2.915 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Tập đoàn cũng đang củng cố năng lực công nghệ thông qua tư cách đối tác toàn cầu của OpenAI và các thỏa thuận hợp tác phát triển dữ liệu trí tuệ nhân tạo cùng Nvidia.

Thị trường nội địa bứt phá và diễn biến giá cổ phiếu

Bên cạnh sự ổn định của mảng quốc tế, thị trường trong nước ghi nhận sức bật lớn với doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt 6.977 tỷ đồng, tăng 29,8%. Lợi nhuận trước thuế của mảng này đạt 542 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Hệ sinh thái sản phẩm công nghệ tự phát triển tiếp tục duy trì đà tăng với doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 19,9%. Trong kỳ, công ty đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh sản phẩm, dịch vụ trung gian dữ liệu. Giấy phép này tạo cơ sở pháp lý vững chắc để doanh nghiệp cung cấp các giải pháp kết nối, khai thác dữ liệu và triển khai trí tuệ nhân tạo cho khách hàng tổ chức.

Khối giáo dục, đầu tư và các hoạt động khác ghi nhận doanh thu 4.508 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,1% so với cùng kỳ. Dù doanh thu đi lùi, lợi nhuận trước thuế của khối này vẫn tăng 17,6% lên mức 3.719 tỷ đồng. Kết quả khả quan này chủ yếu xuất phát từ đà tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số của các công ty liên doanh và liên kết trong hệ thống.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT hiện giao dịch quanh mốc 57.800 đồng mỗi đơn vị. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thị giá mã này đã trải qua nhịp điều chỉnh giảm khoảng 30% và mất gần một nửa giá trị so với vùng đỉnh lịch sử. Đánh giá về nhóm cổ phiếu công nghệ, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận định định giá ngành đang trải qua đợt chiết khấu mạnh khi cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo định hình lại cấu trúc thị trường. Triển vọng tăng trưởng và khả năng định giá lại của cổ phiếu FPT trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào năng lực thương mại hóa công nghệ trên quy mô toàn cầu.