FPS 2026 khuấy động sức trẻ tân sinh viên với đại nhạc hội 'Eldoria'

FPS là chương trình chào tân sinh viên thường niên do Liên Chi đoàn Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Sau gần hai tháng chuẩn bị với chuỗi hoạt động đồng hành, “FPS 2026 - Eldoria” khép lại bằng đêm đại nhạc hội thu hút đông đảo sinh viên và người yêu âm nhạc.

Ngay từ sớm, nhiều tân sinh viên đã có mặt tại hội trường C, háo hức chờ đợi những màn trình diễn. Không khí chương trình được khuấy động từ tiết mục hợp xướng “Việt Nam - Tự hào viết tiếp tương lai”, do sinh viên Học viện biểu diễn, mở đầu đêm nhạc bằng tinh thần trẻ trung và niềm tự hào dân tộc.

Tâm trạng háo hức của tân sinh viên trước “giờ G” với những tấm vé trên tay. Ảnh: FPS 2026 - Eldoria

Tiếp nối chương trình là chuỗi tiết mục hát, múa và vũ đạo được dàn dựng công phu. Đáng chú ý, phần trình diễn của các sinh viên Lào góp thêm màu sắc văn hóa, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị, đoàn kết giữa sinh viên hai nước. Các tiết mục cho thấy sự năng động, sáng tạo và khả năng nghệ thuật của sinh viên trường Báo.

Điểm nhấn của đêm nhạc là sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời Kiên Trịnh, ban nhạc Truant Fu và DJ Tank. Với màu sắc âm nhạc riêng, các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, liên tục nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

Hợp xướng "Việt Nam - Tự hào viết tiếp tương lai" khơi dậy niềm tự hào về đất nước, dân tộc trong mỗi khán giả. Ảnh: FPS 2026 - Eldoria

Kiên Trịnh đưa khán giả đến với các ca khúc trong dự án âm nhạc “Miếu trong mưa” cùng bài hát “Bên trái”. Trong khi đó, ban nhạc Truant Fu tạo không gian hoài niệm với ca khúc “Một thời”, gợi nhắc những ký ức thanh xuân và quãng thời gian dưới mái trường phổ thông của nhiều tân sinh viên.

Đêm đại nhạc hội khép lại trong không khí sôi động với phần trình diễn của DJ Tank, đánh dấu chặng cuối của “FPS 2026 - Eldoria”.

Không chỉ là hoạt động chào đón tân sinh viên, chương trình còn tạo không gian giao lưu, kết nối và khuyến khích các bạn trẻ tự tin thể hiện bản thân, sẵn sàng bước vào hành trình đại học với nhiều trải nghiệm mới.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Tiết mục của các sinh viên đến từ nước bạn Lào là lời khẳng định về tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Ảnh: FPS 2026 - Eldoria

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Ảnh: FPS 2026 - Eldoria

Nghệ sĩ Kiên Trịnh mang đến giọng ca mang đậm phong cách Indie khuấy động không khí bên trong hội trường. Ảnh: FPS 2026 - Eldoria