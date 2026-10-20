Foxconn và Mitsubishi Electric hợp tác thúc đẩy xe điện toàn cầu

Trụ sở Mitsubishi Motors tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Nền tảng này sẽ cho phép các hãng ô tô phát triển những mẫu xe mang thương hiệu riêng của mình. Hai công ty đã công bố kế hoạch trên vào ngày 19/10, đánh dấu một quan hệ đối tác xuyên biên giới quan trọng trong lĩnh vực ô tô đang phát triển nhanh chóng.

Liên doanh có tên là Mitsubishi Electric Mobility, hiện là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Mitsubishi Electric - sẽ kết hợp quy mô và tốc độ của Foxconn với công nghệ và khả năng sản xuất của Mitsubishi Electric, ông Jun Seki, Giám đốc chiến lược xe điện của Foxconn, cho biết tại một cuộc họp báo.

Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất xe điện khác như BYD đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện trên thị trường ô tô vốn từ lâu bị thống trị bởi các nhà sản xuất ô tô truyền thống, những hãng đang gặp khó khăn trong việc điện khí hóa từ thế mạnh về công nghệ động cơ đốt trong.

Đối với Foxconn, sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp củng cố mảng kinh doanh sản xuất xe điện theo hợp đồng của công ty. Nổi tiếng nhất với vai trò lắp ráp điện thoại thông minh iPhone, hiện nay công ty thu được hơn một nửa doanh thu từ các sản phẩm điện toán đám mây và mạng, chủ yếu nhờ máy chủ AI, trong khi thiết bị điện tử tiêu dùng thông minh chiếm khoảng 30%.

Ông Kazunori Tanaka, Chủ tịch của Mitsubishi Electric Mobility cho biết, sự hợp tác này phản ánh niềm tin của cả hai công ty rằng xe điện đại diện cho tương lai của ngành công nghiệp ô tô, với công nghệ lái tự động sẽ trở thành một phần không thể thiếu của xe điện trong tương lai.

Theo nhận định của Giám đốc Seki, xe điện có khả năng chiếm tới 80% thị trường ô tô trong tương lai. Ông Seki gia nhập Foxconn, công ty lắp ráp điện tử còn được biết đến với tên gọi Hon Hai Precision Industry vào năm 2023 sau khi giữ chức Giám đốc điều hành tại Nissan Motor và Tổng Giám đốc tại nhà sản xuất động cơ Nidec.

Ông Seki dự đoán rằng sự phổ biến của công nghệ xe tự lái sẽ thúc đẩy việc sử dụng xe điện, vì các máy tính mạnh mẽ cần thiết cho việc lái xe tự động đòi hỏi lượng điện năng đáng kể, mang lại lợi thế cho các phương tiện chạy bằng pin.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch điều hành của Mitsubishi Electric, ông Kunihiko Kaga, đã trình bày tầm nhìn về việc xây dựng một nền tảng xe điện toàn cầu từ Nhật Bản. Ông nói: “Chúng tôi tin tưởng vào tầm nhìn của Foxconn rằng chất lượng và tốc độ phải được đạt được cùng một lúc”.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã chậm chạp trong việc đón nhận xe điện và chứng kiến thị phần toàn cầu của họ giảm sút trong những năm gần đây.

Mitsubishi Electric là nhà sản xuất hàng đầu các bộ biến tần ô tô, chuyển đổi dòng điện một chiều từ ắc quy thành dòng điện xoay chiều để cung cấp năng lượng cho động cơ điện. Công ty này cũng là nhà cung cấp chính các bộ điều khiển điện tử được sử dụng để điều chỉnh động cơ xe, cũng như các máy phát điện tạo ra điện năng để cung cấp năng lượng cho hệ thống điện của xe và sạc ắc quy.

Trước khi công bố kế hoạch này, ngày 16/10, Mitsubishi Electric đã thông báo sẽ bán 50% cổ phần của Mitsubishi Electric Mobility cho một công ty con đầu tư của Foxconn với giá 115 tỷ yen (730 triệu USD).

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 10/2027, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Thỏa thuận mới nhất này dựa trên mối quan hệ hợp tác về trung tâm dữ liệu AI công bố vào tháng 11/2025. Foxconn là nhà sản xuất theo hợp đồng lớn về máy chủ trung tâm dữ liệu, trong khi Mitsubishi Electric cung cấp pin dự phòng và thiết bị làm mát cho máy chủ.

Foxconn cũng hợp tác với nhà sản xuất điện tử Sharp của Nhật Bản, trong đó Foxconn và các công ty liên kết với người sáng lập - Terry Gou đã cùng nhau nắm giữ phần lớn cổ phần kể từ năm 2016.

Hoạt động kinh doanh của Sharp dưới quyền sở hữu của Foxconn không ổn định. Giám đốc Seki cho biết, sự tham gia của Foxconn vào hoạt động điều hành Sharp đã góp phần gây ra những khó khăn cho công ty. Vì vậy, công ty dự định để Mitsubishi Electric đảm nhiệm công tác quản lý, điều hành liên doanh hằng ngày, trong khi Foxconn tập trung khai thác các lợi ích cộng hưởng giữa hai bên.

Đối với năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027, Mitsubishi Electric Mobility dự kiến doanh thu đạt 820 tỷ yen, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động điều chỉnh là 9,3%.

Theo thỏa thuận liên doanh, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.000 tỷ yen vào năm tài chính 2030.

Liên doanh sẽ tiếp tục sử dụng tên Mitsubishi Electric Mobility trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên, các đối tác có thể xem xét lại cấu trúc sở hữu 50-50 khi hoạt động kinh doanh phát triển.