Fox News tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho chiến tranh lớn của Lầu Năm Góc

Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kênh RT của Nga chiều 26/10 cho biết Fox News đưa tin rằng theo một chiến lược mới của Lầu Năm Góc, các căn cứ quân sự lớn trên lãnh thổ lục địa Mỹ sẽ phải duy trì những hoạt động thiết yếu trong ít nhất 90 ngày mà không cần hỗ trợ từ bên ngoài.

Vào hôm 25/10, đài này cho biết mục tiêu hoạt động tự chủ được nêu trong các tài liệu về FORTRESS mà họ đã xem xét. Các nguồn cung quân sự thiết yếu cũng sẽ cần ít nhất hai tuyến cung ứng hoặc sản xuất đủ điều kiện để phòng ngừa gián đoạn.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth công bố sáng kiến này hồi tháng trước. Quân đội Mỹ đã đối mặt với tình trạng gián đoạn hậu cần nghiêm trọng tại Trung Đông sau khi Iran tấn công các cơ sở của Mỹ và những địa điểm khác được lực lượng Mỹ sử dụng để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Fox News, cơ quan truyền thông nhìn chung ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump, viết rằng Mỹ cần chuẩn bị cho tình huống các hành động quân sự “làm tê liệt lưới điện, gián đoạn chuỗi cung ứng và đe dọa cơ sở hạ tầng trọng yếu trên lãnh thổ Mỹ”.

FORTRESS là tên viết tắt của chương trình “Hoạt động liên bang vì khả năng chống chịu, nguồn lực quân đội, năng lượng, nguồn cung và khả năng duy trì hoạt động”.

Một bản ghi nhớ thành lập chương trình do ông Hegseth ký hồi tháng trước xác định năm trụ cột của FORTRESS, gồm độc lập năng lượng, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, dự trữ chiến lược, bảo vệ vật lý và an ninh mạng, cùng khả năng chống chịu trong không gian vũ trụ và phổ điện từ.

Những người lập kế hoạch tại Lầu Năm Góc muốn giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng dân sự vốn có thể bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc xung đột vũ trang lớn.

Các phương án được đề xuất bao gồm lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ và hệ thống pin lưu trữ quy mô lớn để hỗ trợ các lưới điện vi mô của căn cứ nếu nguồn điện bên ngoài bị cắt.

Chương trình cũng dự kiến chuẩn bị để các nhà máy dân sự chuyển sang sản xuất phục vụ quốc phòng trong trường hợp khẩn cấp, cùng những biện pháp khác.

Bản tin của Fox News được đưa ra chưa đầy hai tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa cầm quyền có thể chịu tổn thất đáng kể.

Cuộc chiến Iran và việc giá nhiên liệu tăng vọt kéo theo là những yếu tố chính giúp các ứng cử viên đối lập gia tăng lợi thế.

Những phát biểu của ông Trump đã làm dấy lên kỳ vọng rộng rãi rằng Mỹ có thể leo thang chiến tranh với Iran ngay sau cuộc bầu cử, thậm chí trước đó.

Tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Iraq. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo NBC News, Washington đã rút một số nhân viên khỏi các căn cứ ở Trung Đông trước khả năng nối lại chiến dịch không kích.

Việc triển khai FORTRESS cho thấy Lầu Năm Góc đang ưu tiên nâng cao khả năng duy trì hoạt động quân sự ngay trên lãnh thổ Mỹ khi xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng.

Mục tiêu tự chủ ít nhất 90 ngày phản ánh yêu cầu giảm phụ thuộc vào lưới điện, chuỗi cung ứng và hạ tầng dân sự dễ bị gián đoạn.

Tuy nhiên, các tài liệu được công bố chưa xác định thời hạn hoàn thành mục tiêu này, cũng như chưa cho thấy chương trình gắn với một kế hoạch tiến hành chiến tranh cụ thể.