Fox hoàn tất thương vụ mua lại Roku trị giá 22 tỷ USD

Tập đoàn truyền thông Fox Corporation ngày 6/11 thông báo đã hoàn tất thương vụ mua lại Roku, công ty cung cấp nền tảng truyền hình trực tuyến lớn tại Mỹ, với giá trị 22 tỷ USD.

Thương vụ giúp Fox mở rộng đáng kể khả năng phân phối nội dung và kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số, tiếp cận hơn 100 triệu hộ gia đình Mỹ thông qua nền tảng Roku.

Thỏa thuận được công bố lần đầu vào tháng 6/2026, với hình thức thanh toán kết hợp tiền mặt và cổ phiếu. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Fox Lachlan Murdoch cho biết việc sáp nhập phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn, đồng thời tạo thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động kinh doanh truyền hình, tin tức và thể thao.

Fox cam kết duy trì tính cởi mở của nền tảng Roku, bảo đảm quyền lựa chọn nội dung của người dùng và các đối tác.

Theo cơ cấu giao dịch, mỗi cổ phiếu Roku loại A hoặc B sẽ được đổi thành 95,30 USD tiền mặt và 0,9799 cổ phiếu phổ thông loại A của Fox. Sau khi hoàn tất thương vụ, các cổ đông Fox hiện hữu nắm giữ khoảng 74% cổ phần tập đoàn sau sáp nhập, trong khi cổ đông Roku sở hữu khoảng 26%.

Nhà sáng lập Roku Andy Wood sẽ gia nhập Hội đồng quản trị Fox và đảm nhiệm chức vụ đồng Chủ tịch bộ phận Fox Digital Platforms mới thành lập. Bộ phận này hợp nhất các hoạt động kỹ thuật số của Fox, bao gồm Roku, dịch vụ phát trực tuyến miễn phí Tubi, Fox One và Red Seat Ventures. Ông Paul Cheesbrough sẽ giữ chức đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành bộ phận.

Ông Wood cho biết, Roku sẽ tiếp tục duy trì văn hóa doanh nghiệp và mô hình nền tảng mở, cho phép các đối tác cung cấp nội dung tham gia, đồng thời được hưởng lợi từ nguồn lực và mạng lưới phân phối rộng lớn hơn của Fox.

Cùng ngày 6/11, cổ phiếu Roku chính thức ngừng giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq sau khi thương vụ hoàn tất.

Động thái này đánh dấu việc Roku trở thành một bộ phận thuộc Fox Corporation, đồng thời mở rộng sự hiện diện của tập đoàn trong lĩnh vực truyền hình trực tuyến và quảng cáo kỹ thuật số./.