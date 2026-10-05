Four Hands Two Sonatas kết thúc đầy ẩn ý về hai nam chính, rating lập đỉnh

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Four Hands, Two Sonatas tập 12 đã kết thúc mọi mâu thuẫn giữa hai thiên tài âm nhạc. Choi Jeongyo (Lee Jun Young) phát hiện Kang Pio (Song Kang) không phải kẻ chủ mưu vụ truy sát năm xưa, mà là mẹ của Pio.

Anh hối hận về tất cả những gì đã làm. Với cảm giác tội lỗi trĩu nặng, Jeongyo tập đàn bất chấp chấn thương với mục đích duy nhất là giúp Kang Pio trở lại sự nghiệp. Tuy nhiên, tổn thương nặng nề ở tay khiến anh không thể tiếp tục trở thành nghệ sĩ piano hay nhạc trưởng được nữa.

Mẹ của Pio lãnh án tù 3 năm sau những tội lỗi đã gây ra. Jeongyo quay lại tu viện. Sau nhiều năm, Kang Pio đã tìm thấy người bạn thân. Phim khép lại bằng cảnh Jeongyo - Pio tái ngộ ở nhà thờ, cùng nụ cười rạng rỡ và ấn tượng như tháng ngày đầu tiên họ gặp nhau ở tuổi 17.

Kết thúc của "Four Hands, Two Sonatas".

Khán giả chia làm 2 thái cực khi thưởng thức kết thúc của Four Hands, Two Sonatas. Một số người xem cho rằng Jeongyo quá khổ khi đến cuối cùng lại mất sự nghiệp. Knet chỉ trích bộ phim queerbaiting khi liên tục tạo không khí "ám muội", "mập mờ" cho hai nam chính, nhưng lại không thực sự phát triển mối quan hệ nhân vật một cách rõ ràng theo hướng tình cảm đôi lứa.

Đối lập với quan điểm trên là những khán giả cho rằng kết thúc Pio tìm thấy Jeongyo đã quá đẹp. Họ không còn xa cách bởi hiểu lầm hay thù hận nào. Pio - Jeongyo chỉ đơn thuần theo đuổi âm nhạc thuần khiết, mà không còn bị áp lực bởi danh vọng. Khoảnh khắc "ánh mắt ta chạm nhau" tại cảnh cuối tập 12 chứng minh tâm hồn Pio - Jeongyo hoàn toàn đồng điệu như cách họ chơi hoàn hảo bản piano "4 tay" (song tấu).

Một số bình luận của dân mạng:

"Quá đỉnh, kết thúc quá hoàn hảo. Tôi đã đắm chìm trong bản nhạc piano của hai người."

"Thật lòng mà nói, nếu đây là phim boylove thì cốt truyện này hoàn toàn chấp nhận được.""Tôi đã đợi phim hết để cày mà kết thúc chưng hửng thế này thì thôi.""Gắn tag BL ngay từ đầu có khi phim không bị chê như bây giờ đâu.""Tôi thấy phim hay."

"Một người hay trốn, một người hay tìm. Nhiều lúc cứ thấy phim loanh quanh nhưng dẫu sao thì Pio - Jeongyo cũng là gu tôi."

Nhìn chung, những tranh cãi về xây dựng mối quan hệ nhân vật đã có từ trước khi Four Hands, Two Sonatas phát sóng. Bất chấp ý kiến trái chiếu, tỉ suất người xem vẫn tăng trưởng tốt. Khởi đầu với rating 3,4%, rating tập cuối đạt 9,4% - cao nhất trong 12 tập.