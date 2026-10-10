Fortuna Sittard chia điểm với Twente, níu chân nhau ở nhóm đầu giải Hà Lan

📊 Xem thống kê chi tiết trận Fortuna Sittard 1-1 Twente: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Fortuna Sittard1 - 1TwenteKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Fortuna Sittard tiếp đón Twente.

9'Anthony Descotte mở tỷ số sớm cho Fortuna Sittard

Ngay phút thứ 9, Anthony Descotte đã tỏa sáng để mang về bàn mở tỷ số 1-0 cho Fortuna Sittard. Bàn thắng từ rất sớm trên sân Fortuna Sittard Stadion giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế tâm lý lớn trước Twente.

13'Twente cầm bóng áp đảo nhưng Fortuna Sittard dẫn trước

Bước sang phút 13, Twente kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 35% - 65% nhưng Fortuna Sittard mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 3 - 1, trong khi Twente phải liên tục phạm lỗi để ngăn chặn các đợt phản công.

26'Twente nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Dù Fortuna Sittard đang nắm lợi thế dẫn 1-0, Twente mới là đội chủ động cầm bóng vượt trội với thời lượng 36% - 64% nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách cũng tạo ra sức ép đáng kể với số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 3 - 5 (trúng đích 2 - 4), buộc hàng thủ Fortuna Sittard phải thi đấu tập trung để bảo toàn cách biệt.

34'Robin Propper gỡ hòa 1-1 cho Twente

Phút 34, Robin Propper tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho Twente. Nỗ lực ép sân với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội cuối cùng đã giúp đội khách san bằng cách biệt thành công.

38'Twente gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Tiến gần về cuối hiệp một ở phút 38, Twente nắm thế chủ động hoàn toàn khi kiểm soát bóng tới 35% - 65% và tung ra số pha dứt điểm vượt trội 3 - 7 (trúng đích 2 - 5). Dù vậy, Fortuna Sittard vẫn phòng ngự kiên cường để duy trì thế cân bằng 1-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Twente gia tăng sức ép đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, Twente tiếp tục làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% so với 37% của đội chủ nhà. Đội khách đang đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước, thể hiện qua áp lực dứt điểm 5-9 cùng số lần phạt góc vượt trội 1-6.

55'Twente làm mới tuyến trên ở hiệp hai

Phút 55, ban huấn luyện Twente quyết định đưa Kristian Nokkvi Hlynsson vào sân để thay thế Marko Pjaca. Đội khách đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn và sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp họ tạo thêm đột biến trong thế trận đang hòa 1-1.

62'Twente lấn lướt kiểm soát bóng

Bước sang phút 62, Twente vẫn là đội chủ động hơn trong việc áp đặt lối chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 40% - 60%. Dù vậy, thế trận giằng co được duy trì khi số pha dứt điểm trúng đích đang cân bằng 5 - 5, buộc hàng thủ hai bên phải duy trì sự tập trung tối đa.

67'Twente làm mới tuyến giữa với Thomas Van den Belt

Phút 67, Twente tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Daouda Weidmann rời sân để nhường chỗ cho Thomas Van den Belt. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1 trong chuyến làm khách tại Fortuna Sittard Stadion.

74'Bart van Rooij nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 74, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Bart van Rooij bên phía Twente sau một pha phạm lỗi. Thế trận đang diễn ra đầy căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1 trên sân Fortuna Sittard Stadion.

74'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 74, trận đấu vẫn diễn ra rất cân bằng khi Twente nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 44% - 56%. Cả hai đội đều tích cực tìm kiếm bàn thắng định đoạt với số lần dứt điểm bám đuổi sát sao 9 - 10, trong đó Twente sẵn sàng phạm lỗi tới 6 - 17 lần để ngăn chặn các đợt phản công của Fortuna Sittard.

75'Fortuna Sittard làm mới hàng công

Phút 75, Fortuna Sittard quyết định tăng cường sức ép khi tung Kristoffer Peterson vào sân thay thế cho Lequincio Zeefuik. Khi tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tìm kiếm sự đột biến để giành trọn 3 điểm.

81'Twente điều chỉnh hàng công ở phút 81

Phút 81, Twente quyết định làm mới nhân sự khi rút Daan Rots ra nghỉ và đưa Lucas hesselink of vennegoor vào sân. Khi tỷ số đang là 1-1, đội khách rất nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến nhằm giành trọn 3 điểm trên sân của Fortuna Sittard.

84'Fortuna Sittard làm mới tuyến trên

Phút 84, Fortuna Sittard quyết định thay đổi nhân sự khi Sven Simons được tung vào sân thế chỗ Mohammed Ihattaren. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, đội chủ nhà hy vọng sự xuất hiện của Simons sẽ tạo nên đột biến ở những phút thi đấu cuối cùng.

84'Fortuna Sittard làm mới hành lang cánh

Phút 84, Fortuna Sittard quyết định rút Ivo Pinto ra nghỉ để nhường chỗ cho Siebe Wylin. Sự điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, khi đội chủ nhà cần thêm sự chắc chắn lẫn sức bật ở những phút cuối trận.

86'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 86, trận đấu vẫn duy trì sự cân bằng căng thẳng khi tỷ số đang là 1-1. Twente nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 58% so với 42% của Fortuna Sittard, nhưng đội chủ nhà cũng đáp trả quyết liệt với 12 pha dứt điểm so với 11 của đối thủ. Sự quyết liệt ở những phút cuối còn được thể hiện rõ qua số lần phạm lỗi lên tới 8 - 19 từ hai đội.

90+1'Fortuna Sittard tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 90+1', Fortuna Sittard thực hiện quyền thay đổi người khi Daley Sinkgraven được tung vào sân để thế chỗ Shiloh 't Zand. Khi tỷ số đang là 1-1 ở những phút bù giờ, sự điều chỉnh này có thể nhằm củng cố thế trận cho đội chủ nhà để bảo toàn điểm số.

KTKết thúc: Fortuna Sittard 1-1 Twente

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:58 11/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Fortuna Sittard và Twente diễn ra vào lúc 01:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Fortuna Sittard Stadion được kỳ vọng sẽ mang lại 90 phút tranh tài sôi nổi. Cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu vào phom với những kết quả tích cực, đồng thời tạo ra áp lực bám đuổi quyết liệt ở nhóm đầu bảng tổng sắp.

Sự thăng hoa và phong độ ổn định của hai câu lạc bộ

Twente đang thể hiện phong độ thi đấu hết sức ấn tượng ở những vòng đấu vừa qua. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này duy trì chuỗi trận bất bại thuyết phục khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 trận. Sự ổn định này giúp Twente vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, củng cố vị thế vững chắc trong nhóm dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, Fortuna Sittard cũng đang cho thấy sự khởi sắc đáng kể về mặt lối chơi lẫn kết quả thực tế. Đại diện chủ nhà đã có được 3 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, dù phải nhận 2 thất bại xen kẽ. Hiện tại, Fortuna Sittard đang đứng ở vị trí thứ 6 với 13 điểm, chỉ kém chính Twente một khoảng cách bằng đúng một trận thắng.

Lịch sử đối đầu phản ánh ưu thế của đội khách

Dù cả hai câu lạc bộ đều đang có phong độ cao ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán trực tiếp lại ghi nhận sự lấn lướt rõ rệt thuộc về Twente. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Twente giành tới 4 trận thắng và chỉ để đối thủ cầm hòa 1 trận. Ngược lại, Fortuna Sittard chưa thể một lần ca khúc khải hoàn khi đối đầu với đại diện đến từ Enschede trong quãng thời gian này.

Khoảng cách về thành tích đối đầu là một thử thách tâm lý không nhỏ dành cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Fortuna Sittard Stadion cùng chuỗi trận thi đấu khởi sắc gần đây chính là điểm tựa để Fortuna Sittard hướng đến việc phá vỡ chuỗi thành tích kém vui trước đối thủ.

Thế trận toan tính tại Fortuna Sittard Stadion

Với hành trang là vị trí thứ 4 cùng mạch 5 trận bất bại, Twente hoàn toàn có cơ sở để triển khai lối chơi chủ động và duy trì nhịp độ kiểm soát bóng ngay trên sân khách. Khả năng chuyển đổi trạng thái hiệu quả và sự tự tin từ chuỗi chiến thắng liên tiếp sẽ là vũ khí quan trọng để họ gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, Fortuna Sittard hiểu rằng việc đối đầu với một đối thủ kỵ dơ như Twente đòi hỏi sự tập trung tối đa ở khâu phòng ngự. Lợi thế sân nhà sẽ thôi thúc họ chơi sòng phẳng, tận dụng những khoảnh khắc chớp thời cơ nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi. Một màn so tài giằng co, cân não giữa hai tập thể đang có điểm rơi phong độ tốt hứa hẹn sẽ mang đến cục diện khó lường cho tới những phút cuối cùng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)