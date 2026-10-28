Fortinet ra dịch vụ bảo mật AI trực tuyến FortiGuard

Các tổ chức có thể tăng cường khả năng quan sát hoạt động AI, đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa từ AI và nguy cơ lộ lọt dữ liệu bằng chính những giải pháp Fortinet đang sử dụng.

Những cải tiến liên tục của giải pháp FortiAIGate đã hỗ trợ các tính năng này thông qua các cơ chế bảo vệ AI hiệu năng cao, khả năng mở rộng quyền truy cập và kiểm soát tuân thủ, khả năng quan sát hoạt động của Shadow AI cũng như các AI agent. Giải pháp mới cũng được hỗ trợ bởi những công nghệ tiên tiến mà Fortinet có được từ thương vụ mua lại Virtue AI gần đây.

Với sự hiện diện rộng rãi của FortiGate trong hạ tầng mạng doanh nghiệp, Fortinet mang đến cho các tổ chức một phương thức đơn giản hơn để tiếp cận và triển khai các năng lực bảo mật AI tiên tiến thông qua hạ tầng hiện có.

Khách hàng có thể kích hoạt dịch vụ FortiGuard Inline AI Security mà không cần đầu tự, triển khai và quản lý hạ tầng bảo mật AI riêng biệt, qua đó giúp nhiều tổ chức tiếp cận các giải pháp bảo mật AI tiên tiến hơn.

Đối với những khách hàng có yêu cầu cao hơn về bảo mật, quyền riêng tư và chủ quyền dữ liệu, giải pháp FortiAIGate có thể được triển khai trực tiếp trong môi trường riêng của doanh nghiệp, mang lại khả năng kiểm soát chặt chẽ hơn đối với cách thức và vị trí xử lý lưu lượng AI cũng như dữ liệu liên quan.

“Các tổ chức cần những giải pháp bảo mật AI có khả năng mở rộng tương ứng với tốc độ ứng dụng AI trong toàn doanh nghiệp. Bằng cách mở rộng khả năng kiểm tra AI tiên tiến và các cơ chế bảo vệ AI thông qua FortiGate, chúng tôi giúp khách hàng tiếp cận bảo mật AI ngay trên hạ tầng mà họ đang sử dụng. FortiAIGate là nền tảng cho chiến lược mở rộng này, mang đến cho khách hàng sự linh hoạt trong cách triển khai và sử dụng các giải pháp bảo mật AI, tùy theo yêu cầu về chi phí, hiệu năng, quyền riêng tư và chủ quyền dữ liệu”, ông Michael Xie, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ của Fortinet, cho biết.

Với dịch vụ FortiGuard Inline AI Security, khách hàng đang sử dụng các dịch vụ FortiGate có thể tăng cường khả năng quan sát hoạt động AI và ngăn chặn các mối đe dọa đặc thù của AI cũng như nguy cơ lộ lọt dữ liệu nhạy cảm ngay trên hạ tầng hiện có.

Dịch vụ này mở rộng các năng lực hiện có của Fortinet trong việc phát hiện hoạt động sử dụng AI ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp (Shadow AI) và áp dụng các chính sách ngăn ngừa mất mát dữ liệu (DLP) đối với lưu lượng AI. Không chỉ dừng ở việc nhận diện hoạt động sử dụng AI và luồng dữ liệu nhạy cảm, giải pháp còn kiểm tra nội dung tương tác giữa người dùngvới AI và che giấu dữ liệu nhạy cảm mà không yêu cầu doanh nghiệp triển khai hoặc quản lý thêm hạ tầng bảo mật riêng biệt.

Khi AI ngày càng được đưa vào vận hành thực tế, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AIAgent được cấp quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm, ứng dụng doanh nghiệp và các quy trình nghiệp vụ trọng yếu. Trong khi các công cụ bảo mật truyền thống chủ yếu kiểm tra địa chỉ IP, dấu hiệu nhận diện mối đe doạ (signature) và nội dung dữ liệu truyền tải (payload), nhưng không đánh giá câu lệnh đầu vào và thông tin phản hồi để phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn. Những mối đe dọa đặc thù của AI có thể ẩn trong câu lệnh đầu vào, phản hồi của mô hình và hoạt động giao tiếp với công cụ MCP, từ đó kích hoạt các lệnh gọi công cụ, lệnh gọi API hoặchành động tự động của các AI Agent ngoài ý muốn, từ đó gây ra những tác động tiêu cực đến hệ thống và hoạt động của doanh nghiệp.

FortiAIGate giải quyết những rủi ro này bằng cách tạo ra một lớp kiểm soát theo thời gian thực giữa các ứng dụng AI và mô hình AI. Từ đó đưa ra các phân tích tương tác và thực thi chính sách dựa trên mô hình, ứng dụng, vai trò người dùng và bối cảnh nghiệp vụ. Từ đó, tổ chức, doanh nghiệp có thể:

- Ngăn chặn các cuộc tấn công AI và rò rỉ dữ liệu theo thời gian thực: Áp dụng nhiều lớp cơ chế bảo vệ AI đối với câu lệnh đầu vào, phản hồi của mô hình, yêu cầu và phản hồi từ công cụ MCP, hoạt động API và hành động của AI Agent. Cơ chế kiểm tra linh hoạt hỗ trợ văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và mã nguồn, với độ trễ thấp hàng đầutrong ngành và tỷ lệ cảnh báo sai ở mức tối thiểu. Công nghệ ngăn ngừa thất thoát dữ liệu (DLP) được mở rộng để phát hiện 35 loại thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và dữ liệu mật, cho phép tổ chức cảnh báo, từ chối hoặc che thông tin nhạy cảm trước khi dữ liệu bị lộ.

- Thực thi chính sách sử dụng và kiểm soát chi phí AI: Thiết lập quyền sử dụng mô hình, ngân sách, hạn mức chi tiêu và giới hạn tần suất yêu cầu theo tổ chức, không gian làm việc, dự án hoặc người dùng. Quản trị viên sẽ nhận được cảnh báo khi mức chi tiêu gần chạm giới hạn; các yêu cầu sẽ bị chặn khi chi tiêu vượt ngưỡng. Các câu lệnh độc hại và cuộc tấn công từ chối dịch vụ bằng cách làm cạn kiệt ngân sách (Denial-of-Wallet) được ngăn chặn trước khi tiêu tốn token hoặc tài nguyên tính toán GPU. Cơ chế định tuyến thông minh chuyển từng yêu cầu đến mô hình phù hợp dựa trên nội dung, chính sách và chi phí mà không cần thiết kế lại kiến trúc ứng dụng.

- Quản trị AI xuyên suốt các bộ phận: Các không gian làm việc riêng cho phép từng nhóm và đơn vị kinh doanh sử dụng chính sách, mô hình, nhật ký, vai trò và quyền hạn riêng, trong khi vẫn được giám sát và kiểm soát tập trung.

- Đơn giản hóa việc tuân thủ và kiểm toán: Triển khai chỉ bằng một thao tác nhấp chuột,hơn 50 chính sách được xác định trước, bao quát các khung quản trị AI, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định chuyên ngành và khung bảo mật. Từng chính sách có thể được tùy chỉnh; kiểm toán viên có thể truy cập nhật ký chi tiết của mọi câu lệnh đầu vào, đầu ra và lệnh gọi công cụ.

- Tăng cường khả năng quan sát các AI Agent: Xác định những AI Agent đang hoạt động trong toàn doanh nghiệp và theo dõi cách chúng tương tác với ứng dụng doanh nghiệp, API, công cụ, dữ liệu và máy chủ MCP.

- Đảm bảo chủ quyền dữ liệu và tính linh hoạt trong triển khai: cho phép doanh nghiệp tự triển khai và vận hành FortiAIGate tại hạ tầng nội bộ (on-prem) hay trên môi trường đám mây riêng (private cloud), trên nền tảng Kubernetes sử dụng GPU NVIDIA. Toàn bộ câu lệnh đầu vào, phản hồi, dữ liệu và nhật ký đều được lưu giữ trong môi trường của tổ chức.

Với các tùy chọn triển khai qua đám mây hoặc trong hạ tầng tiêng, Fortinet mang đến cho các tổ chức phương thức bảo mật AI hợp nhất hơn mà không cần bổ sung các công cụ rời rạc và làm gia tăng độ phức tạp trong vận hành.

“FortiAIGate đưa ra một cách tiếp cận hiệu quả và tinh gọn đối với một vấn đề phức tạp. Thay vì yêu cầu khách hàng quản lý các công cụ riêng biệt cho bảo mật AI, quản lý chi phí và khả năng quan sát tác tử AI, Fortinet đang tích hợp những năng lực này vào một cổng bảo mật duy nhất. Việc nhanh chóng tích hợp công nghệ của Virtue AI càng củng cố giải pháp, nâng cao các cơ chế bảo vệ và hiệu năng mà khách hàng cần khi đưa AI vào vận hành thực tế,” ông Will Townsend, chuyên gia phân tích tại LoneStar Advisory & Research, nhận định.

FortiAIGate và Dịch vụ bảo mật AI trực tuyến FortiGuard kết hợp khả năng kiểm tra AI và kiểm soát trong thời gian chạy với các năng lực của Fortinet trên nhiều lĩnh vực, bao gồm mạng, ứng dụng, đám mây, dữ liệu, định danh và vận hành bảo mật. Qua đó, các tổ chức có thể áp dụng phương thức nhất quán hơn để quản lý rủi ro AI trên toàn bộ người dùng, ứng dụng, mô hình, tác tử và hạ tầng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng, quyền riêng tư, tuân thủ quy định và chủ quyền dữ liệu.