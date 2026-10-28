Fortinet mở rộng năng lực bảo mật AI

Fortinet vừa chính thức giới thiệu dịch vụ FortiGuard Inline AI Security, cung cấp khả năng kiểm tra chuyên biệt cho AI và các cơ chế bảo vệ AI cho khách hàng FortiGate thông qua dịch vụ điện toán đám mây. Các tổ chức có thể tăng cường khả năng quan sát hoạt động AI, đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa từ AI và nguy cơ lộ lọt dữ liệu bằng chính những giải pháp Fortinet đang sử dụng.

Những cải tiến liên tục của giải pháp FortiAIGate đã hỗ trợ các tính năng này thông qua các cơ chế bảo vệ AI hiệu năng cao, khả năng mở rộng quyền truy cập và kiểm soát tuân thủ, khả năng quan sát hoạt động của Shadow AI cũng như các AI agent. Giải pháp mới cũng được hỗ trợ bởi những công nghệ tiên tiến mà Fortinet có được từ thương vụ mua lại Virtue AI gần đây.

Với sự hiện diện rộng rãi FortiGate trong hạ tầng mạng doanh nghiệp, Fortinet mang đến cho các tổ chức một phương thức đơn giản hơn để tiếp cận và triển khai các năng lực bảo mật AI tiên tiến thông qua hạ tầng hiện có. Khách hàng có thể kích hoạt dịch vụ FortiGuard Inline AI Security mà không cần đầu tự, triển khai và quản lý hạ tầng bảo mật AI riêng biệt, qua đó giúp nhiều tổ chức tiếp cận các giải pháp bảo mật AI tiên tiến hơn.

Với dịch vụ FortiGuard Inline AI Security, khách hàng đang sử dụng các dịch vụ FortiGate có thể tăng cường khả năng quan sát hoạt động AI và ngăn chặn các mối đe dọa đặc thù của AI cũng như nguy cơ lộ lọt dữ liệu nhạy cảm ngay trên hạ tầng hiện có. Các cơ chế bảo vệ dựa trên FortiAIGate kiểm tra câu lệnh đầu vào và dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời thực thi các chính sách bảo mật, tuân thủ và bảo vệ dữ liệu trong quá trình tương tác với các AI Agent, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và công cụ sử dụng giao thức Model Context Protocol (MCP).

Cùng đó, FortiAIGate giải quyết những rủi ro này bằng cách tạo ra một lớp kiểm soát theo thời gian thực giữa các ứng dụng AI và mô hình AI, cho phép phân tích các tương tác và thực thi chính sách dựa trên mô hình, ứng dụng, vai trò người dùng và bối cảnh nghiệp vụ.

Các tổ chức có thể ngăn chặn các cuộc tấn công AI và rò rỉ dữ liệu theo thời gian thực: Áp dụng nhiều lớp cơ chế bảo vệ AI đối với câu lệnh đầu vào, phản hồi của mô hình, yêu cầu và phản hồi từ công cụ MCP, hoạt động API và hành động của AI Agent. Cơ chế kiểm tra linh hoạt hỗ trợ văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và mã nguồn, với độ trễ thấp hàng đầu trong ngành và tỷ lệ cảnh báo sai ở mức tối thiểu. Công nghệ ngăn ngừa thất thoát dữ liệu (DLP) được mở rộng để phát hiện 35 loại thông tin nhận dạng cá nhân (PII) và dữ liệu mật, cho phép tổ chức cảnh báo, từ chối hoặc che thông tin nhạy cảm trước khi dữ liệu bị lộ.

Thực thi chính sách sử dụng và kiểm soát chi phí AI: Thiết lập quyền sử dụng mô hình, ngân sách, hạn mức chi tiêu và giới hạn tần suất yêu cầu theo tổ chức, không gian làm việc, dự án hoặc người dùng. Quản trị viên sẽ nhận được cảnh báo khi mức chi tiêu gần chạm giới hạn; các yêu cầu sẽ bị chặn khi chi tiêu vượt ngưỡng.

Quản trị AI xuyên suốt các bộ phận: Các không gian làm việc riêng cho phép từng nhóm và đơn vị kinh doanh sử dụng chính sách, mô hình, nhật ký, vai trò và quyền hạn riêng, trong khi vẫn được giám sát và kiểm soát tập trung.

Đơn giản hóa việc tuân thủ và kiểm toán: Triển khai chỉ bằng một thao tác nhấp chuột, hơn 50 chính sách được xác định trước, bao quát các khung quản trị AI, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định chuyên ngành và khung bảo mật. Từng chính sách có thể được tùy chỉnh; kiểm toán viên có thể truy cập nhật ký chi tiết của mọi câu lệnh đầu vào, đầu ra và lệnh gọi công cụ.

Tăng cường khả năng quan sát các AI Agent: Xác định những AI Agent đang hoạt động trong toàn doanh nghiệp và theo dõi cách chúng tương tác với ứng dụng doanh nghiệp, API, công cụ, dữ liệu và máy chủ MCP.

Đảm bảo chủ quyền dữ liệu và tính linh hoạt trong triển khai: cho phép doanh nghiệp tự triển khai và vận hành FortiAIGate tại hạ tầng nội bộ (on-prem) hay trên môi trường đám mây riêng (private cloud), trên nền tảng Kubernetes sử dụng GPU NVIDIA. Toàn bộ câu lệnh đầu vào, phản hồi, dữ liệu và nhật ký đều được lưu giữ trong môi trường của tổ chức.