Fortinet mở rộng bảo mật AI, doanh nghiệp Việt Nam thêm lựa chọn kiểm soát rủi ro dữ liệu

FortiAIGate bảo mật và quản trị lưu lượng AI giữa các ứng dụng, tác nhân và mô hình

AI càng được ứng dụng sâu rộng, doanh nghiệp càng chịu áp lực cân đối chi phí đầu tư công nghệ với yêu cầu bảo mật dữ liệu và kiểm soát rủi ro vận hành. Việc Fortinet ra mắt dịch vụ FortiGuard Inline AI Security, cho phép tích hợp năng lực bảo mật AI trên hạ tầng mạng sẵn có, mở ra hướng tiếp cận giúp doanh nghiệp tăng cường kiểm soát rủi ro mà không phải xây dựng thêm một hệ thống bảo mật chuyên biệt.

KIỂM SOÁT RỦI RO DỮ LIỆU KHI DOANH NGHIỆP MỞ RỘNG AI

Ngày 28/10/2026, Fortinet công bố FortiGuard Inline AI Security, dịch vụ bảo mật AI qua điện toán đám mây dành cho khách hàng sử dụng tường lửa FortiGate. Giải pháp cung cấp khả năng kiểm tra các tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI), phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu và thực thi chính sách bảo mật trên hạ tầng hiện có của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng vào hoạt động kinh doanh, việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và tác tử AI (AI Agent) cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn đối với dữ liệu, quyền truy cập và những hành động do hệ thống tự động thực hiện. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, bài toán không chỉ là lựa chọn công cụ AI phù hợp mà còn là bảo đảm dữ liệu được sử dụng đúng mục đích, hạn chế nguy cơ tiết lộ thông tin và duy trì khả năng giám sát.

Một trong những thách thức khi triển khai AI là tình trạng nhân viên sử dụng các công cụ nằm ngoài phạm vi quản lý của tổ chức, còn gọi là Shadow AI. Khi dữ liệu công việc được đưa vào những ứng dụng AI khác nhau, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc xác định thông tin nào đang được chia sẻ và liệu hoạt động này có phù hợp với chính sách nội bộ hay không.

FortiGuard Inline AI Security được thiết kế để phát hiện Shadow AI và áp dụng cơ chế ngăn ngừa mất mát dữ liệu (DLP) đối với lưu lượng AI. Giải pháp không chỉ nhận diện hoạt động sử dụng AI mà còn kiểm tra nội dung tương tác giữa người dùng và mô hình, hỗ trợ phát hiện thông tin nhạy cảm và thực thi chính sách bảo vệ dữ liệu theo thời gian thực.

Theo Fortinet, công nghệ DLP của FortiAIGate hỗ trợ phát hiện 35 loại thông tin nhận dạng cá nhân và dữ liệu mật. Hệ thống có thể cảnh báo, từ chối yêu cầu hoặc che giấu thông tin nhạy cảm trước khi dữ liệu bị tiết lộ.

Năng lực này hướng đến các tổ chức xử lý dữ liệu khách hàng, thông tin nhân sự và tài liệu nội bộ. Thay vì chỉ dựa vào quy định sử dụng AI và ý thức của nhân viên, doanh nghiệp có thêm một lớp kiểm soát kỹ thuật nhằm hạn chế nguy cơ dữ liệu nhạy cảm bị đưa vào những luồng xử lý không được phép.

Rủi ro cũng gia tăng khi AI Agent có khả năng tương tác với ứng dụng doanh nghiệp, gọi API, sử dụng công cụ và truy cập dữ liệu để thực hiện nhiệm vụ. Những nguy cơ có thể xuất hiện trong câu lệnh đầu vào, phản hồi của mô hình hoặc quá trình giao tiếp với các công cụ sử dụng giao thức Model Context Protocol (MCP), dẫn đến những hành động tự động ngoài dự kiến.

FortiGuard Inline AI Security sử dụng các cơ chế bảo vệ dựa trên FortiAIGate để kiểm tra câu lệnh đầu vào, phản hồi của mô hình và các tương tác liên quan theo thời gian thực. Chính sách có thể được áp dụng dựa trên mô hình, ứng dụng, vai trò người dùng và bối cảnh nghiệp vụ.

Ngoài bảo vệ dữ liệu, FortiAIGate hỗ trợ quản lý quyền truy cập mô hình, ngân sách, hạn mức chi tiêu và tần suất yêu cầu. Hệ thống có thể cảnh báo khi chi phí tiến gần ngưỡng thiết lập, chặn yêu cầu khi vượt giới hạn và ngăn chặn các cuộc tấn công Denial-of-Wallet nhằm làm phát sinh chi phí AI ngoài dự kiến.

Những tính năng này cho thấy bảo mật AI không còn chỉ dừng ở việc kiểm soát kết nối mạng, mà cần mở rộng sang giám sát nội dung tương tác, quyền truy cập và hành vi của các hệ thống AI. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào cách doanh nghiệp thiết lập chính sách, phân loại dữ liệu và tổ chức giám sát.

TẬN DỤNG HẠ TẦNG SẴN CÓ, TĂNG CHỦ ĐỘNG TRONG BẢO MẬT AI

Một điểm đáng chú ý của dịch vụ mới là khả năng triển khai thông qua hệ thống FortiGate hiện có. Theo Fortinet, khách hàng có thể kích hoạt dịch vụ bảo mật AI qua đám mây mà không cần đầu tư, triển khai và quản lý thêm hạ tầng bảo mật chuyên biệt.

Ảnh minh hoạ

Cách tiếp cận này có thể giúp doanh nghiệp giảm độ phức tạp khi bổ sung lớp bảo vệ AI vào hệ thống đang vận hành, đồng thời hạn chế việc sử dụng nhiều công cụ rời rạc. Đây là yếu tố đáng cân nhắc đối với các tổ chức muốn tăng cường bảo mật nhưng vẫn cần kiểm soát nguồn lực đầu tư và vận hành.

Với những doanh nghiệp có yêu cầu cao về quyền riêng tư, vị trí xử lý dữ liệu và chủ quyền dữ liệu, FortiAIGate có thể được triển khai tại chỗ (on-premises) hoặc trên đám mây riêng (private cloud), sử dụng nền tảng Kubernetes với GPU NVIDIA. Theo Fortinet, câu lệnh đầu vào, phản hồi, dữ liệu và nhật ký có thể được lưu giữ trong môi trường của tổ chức.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, việc lựa chọn giữa dịch vụ qua đám mây và triển khai trong hạ tầng riêng cần dựa trên yêu cầu bảo mật, năng lực vận hành, chi phí và chính sách quản trị dữ liệu. Thông tin được công bố chưa đủ cơ sở để xác định phương án nào có chi phí thấp hơn hoặc phù hợp hơn với mọi tổ chức.

FortiAIGate còn cung cấp hơn 50 chính sách được xác định trước, hỗ trợ các yêu cầu về quản trị AI, bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin. Doanh nghiệp có thể thiết lập không gian làm việc riêng cho từng nhóm, với chính sách và quyền hạn tương ứng, đồng thời duy trì khả năng giám sát tập trung. Giải pháp cũng tích hợp các công nghệ từ thương vụ Fortinet mua lại Virtue AI.

Ông Michael Xie, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ Fortinet, cho biết việc mở rộng các năng lực kiểm tra và bảo vệ AI thông qua FortiGate giúp khách hàng tiếp cận những cơ chế bảo mật mới trên hạ tầng đang sử dụng, đồng thời linh hoạt lựa chọn mô hình triển khai theo yêu cầu về chi phí, hiệu năng, quyền riêng tư và chủ quyền dữ liệu.

Trong khi đó, ông Will Townsend, chuyên gia phân tích tại LoneStar Advisory & Research, nhận định việc tích hợp bảo mật AI, quản lý chi phí và giám sát tác tử AI vào một cổng kiểm soát thống nhất có thể giúp giảm sự phân mảnh của các công cụ bảo mật khi doanh nghiệp đưa AI vào vận hành.

Từ góc độ thị trường, sự xuất hiện của các giải pháp như FortiGuard Inline AI Security phản ánh nhu cầu chuyển từ quản lý việc sử dụng AI đơn thuần sang kiểm soát toàn bộ quá trình tương tác giữa người dùng, mô hình, tác tử AI, dữ liệu và hệ thống doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, công nghệ bảo mật AI có thể bổ sung một lớp kiểm soát quan trọng, nhưng không thay thế việc xây dựng chính sách sử dụng AI, phân quyền truy cập, giám sát hoạt động tự động và thiết lập quy trình ứng phó sự cố. Khi AI tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh doanh, bảo mật cần được tính đến ngay từ quá trình lựa chọn, triển khai và vận hành công nghệ, nhằm khai thác lợi ích của AI mà vẫn duy trì khả năng quản trị rủi ro.