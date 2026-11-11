Theo thông tin vừa được công bố, trong 10 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) ghi nhận doanh thu đạt hơn 2,81 tỷ USD, với sản lượng phôi thép trên 5,3 triệu tấn và lượng tiêu thụ sản phẩm thép hơn 5,12 triệu tấn. Cùng kỳ, doanh nghiệp đã nộp ngân sách hơn 210 triệu USD, tương đương trên 5.300 tỷ đồng.

Báo Hà Tĩnh cho biết, Cảng nước sâu Sơn Dương tiếp tục phát huy hiệu quả khai thác khi đón 873 lượt tàu ra vào cảng, lượng bốc dỡ khoảng hơn 22,5 triệu tấn.

Hệ thống sản xuất năng lượng của Formosa Hà Tĩnh vận hành ổn định. Nhà máy nhiệt điện của công ty đã phát khoảng 3,33 triệu MWh điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất của khu liên hợp và bổ sung nguồn điện cho lưới điện quốc gia.

Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng và nguồn thu ngân sách, Formosa Hà Tĩnh đang tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Từ tháng 1/2026, Formosa Hà Tĩnh thực hiện điều chỉnh tăng lương bình quân khoảng 30%. Doanh nghiệp cũng tiếp tục tuyển dụng nhân sự cho các vị trí kỹ thuật sản xuất, bảo dưỡng, phòng cháy, chữa cháy và vận hành nhà máy, với yêu cầu trình độ tùy theo từng công việc.

Formosa Hà Tĩnh thu hơn 2,8 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm.

Dù sở hữu khu liên hợp gang thép có quy mô đầu tư lớn và duy trì doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm, kết quả kinh doanh của Formosa Hà Tĩnh trong những năm gần đây lại ghi nhận nhiều khó khăn.

Theo Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 2,9 tỷ USD, tương đương khoảng 76.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế âm 388 triệu USD, tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Formosa Hà Tĩnh báo lỗ kể từ năm 2022. Trước đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ khoảng 8.500 tỷ đồng năm 2022, gần 17.000 tỷ đồng năm 2023 và hơn 13.800 tỷ đồng năm 2024. Tính chung giai đoạn 2022 - 2025, tổng số lỗ của Formosa Hà Tĩnh vượt 48.000 tỷ đồng.

Kết quả này trái ngược với năm 2021, thời điểm doanh nghiệp từng ghi nhận lợi nhuận hơn 31.400 tỷ đồng. Đây là giai đoạn thị trường thép thế giới bước vào chu kỳ tăng giá mạnh, nhu cầu phục hồi và giá bán sản phẩm lên mức cao.

Bên cạnh sự biến động về lợi nhuận, vị thế của Formosa Hà Tĩnh trong lĩnh vực sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) cũng có những thay đổi đáng kể.

Bởi lẽ, trong giai đoạn trước năm 2020, Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam đầu tư bài bản vào chuỗi sản xuất thép tích hợp khép kín, từ quặng sắt đến thép cuộn cán nóng. Trong nhiều năm, doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong nguồn cung HRC sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, sự tham gia và mở rộng công suất của Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã từng bước làm thay đổi tương quan cạnh tranh. Đến nay, Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát là hai doanh nghiệp sản xuất HRC tại Việt Nam.

Theo số liệu của Chứng khoán Kafi, tại quý I/2022, Formosa Hà Tĩnh chiếm khoảng 60% thị phần HRC trong nước, trong khi Hòa Phát nắm giữ khoảng 40%. Đến quý I/2023, tỷ trọng của Formosa Hà Tĩnh tiếp tục tăng lên khoảng 65%, còn Hòa Phát thu hẹp về 35%.

Tuy nhiên, từ quý II/2023, tương quan bắt đầu thay đổi khi Hòa Phát đẩy mạnh sản xuất HRC. Doanh nghiệp từng bước mở rộng tỷ trọng và đến quý IV/2025 đã chiếm hơn 60% thị phần.

Ở chiều ngược lại, tỷ trọng của Formosa Hà Tĩnh giảm xuống dưới 40%, tương ứng mức thu hẹp hơn 25 điểm phần trăm so với quý I/2023.

Đằng sau sự thay đổi này là quá trình Hòa Phát mở rộng năng lực sản xuất thông qua hai khu liên hợp gang thép Dung Quất 1 và Dung Quất 2 tại Quảng Ngãi. Với tổng vốn đầu tư hơn 171.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 7 tỷ USD, hai dự án giúp Hòa Phát gia tăng đáng kể công suất sản xuất HRC, từ đó mở rộng nguồn cung ra thị trường.

Không chỉ khác biệt về vị thế trong lĩnh vực HRC, kết quả kinh doanh của hai doanh nghiệp cũng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Formosa Hà Tĩnh liên tục thua lỗ từ năm 2022, Hòa Phát vẫn duy trì lợi nhuận dương trong cùng giai đoạn. Cụ thể, tập đoàn thép của ông Trần Đình Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 8.444 tỷ đồng năm 2022, khoảng 6.800 tỷ đồng năm 2023 và hơn 12.000 tỷ đồng năm 2024.

Sang năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát tiếp tục tăng lên trên 15.500 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ khoảng 10.000 tỷ đồng của Formosa Hà Tĩnh trong cùng năm. Dù vậy, các số liệu trên phản ánh kết quả kinh doanh tổng thể của Hòa Phát, không phải lợi nhuận riêng từ mảng HRC.