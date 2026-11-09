Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 5.500 tỷ đồng sau 10 tháng

Sản phẩm thép của Formosa Hà Tĩnh chờ xuất cảng. (Ảnh: Tiến Hiệp)

Theo báo cáo tình hình thực hiện dự án tháng 10/2026, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã đóng, nộp khoảng 210 triệu USD tiền thuế trong 10 tháng đầu năm, tương đương hơn 5.500 tỷ đồng.

Kết quả này tiếp tục khẳng định đóng góp đáng kể của doanh nghiệp đối với nguồn thu ngân sách và phát triển kinh tế Hà Tĩnh.

Cùng thời gian này, FHS sản xuất khoảng 5,3 triệu tấn phôi thép, tiêu thụ 5,12 triệu tấn sản phẩm thép, doanh thu đạt 2,81 tỷ USD. Hoạt động sản xuất quy mô lớn giúp doanh nghiệp duy trì vai trò quan trọng trong chuỗi công nghiệp, xuất khẩu và tạo việc làm tại địa phương.

Năm 2025, FHS đóng, nộp khoảng 224 triệu USD tiền thuế, tương đương gần 5.900 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2015 đến hết năm 2025, doanh nghiệp đã đóng, nộp khoảng 75.000 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, thuế địa phương khoảng 14.800 tỷ đồng, thuế Trung ương khoảng 58.000 tỷ đồng.

Được đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng với tổng vốn hơn 12,8 tỷ USD, Formosa Hà Tĩnh hiện có khoảng 5.700 cán bộ, công nhân viên và 4.300 lao động nhà thầu, trực tiếp tạo việc làm cho khoảng 10.000 người.

Không chỉ đóng góp ngân sách, doanh nghiệp còn triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, đào tạo nghề và cải thiện đời sống người dân địa phương. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động công ích xã hội từ khi xây dựng nhà máy đến nay đã vượt 170 tỷ đồng.

Với quy mô sản xuất lớn, đóng góp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế địa phương.