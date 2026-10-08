Formosa Hà Tĩnh: Kiến tạo Vũng Áng thành điểm tựa công nghiệp thép miền Trung

Từ vùng ven biển Kỳ Anh, một tổ hợp công nghiệp với diện tích 3.318ha đang vận hành liên hoàn, gồm khu liên hợp gang thép, cảng nước sâu Sơn Dương và nhà máy điện. Tổng vốn đầu tư đến nay hơn 12,8 tỷ USD, đưa FHS trở thành một trong những dự án công nghiệp có quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Hai lò cao của dự án lần lượt đi vào vận hành tháng 5/2017 và tháng 5/2018. Đến năm 2020, giai đoạn I nhà máy hoàn thành, hình thành chuỗi sản xuất tương đối đồng bộ từ nguyên liệu, luyện gang, luyện thép đến thành phẩm.

Dây chuyền đúc nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh

Quy mô ấy được thể hiện rõ qua hoạt động sản xuất những năm gần đây. Năm 2025, FHS sản xuất khoảng 5,68 triệu tấn phôi thép, tiêu thụ 5,61 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu khoảng 2,91 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng phôi thép đạt khoảng 4,75 triệu tấn, tiêu thụ khoảng 4,59 triệu tấn, doanh thu 2,51 tỷ USD.

Cùng với sản xuất, FHS đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách. Năm 2025, doanh nghiệp đóng khoảng 224 triệu USD tiền thuế; riêng 9 tháng đầu năm 2026 khoảng 190 triệu USD. Tính giai đoạn 2015 đến nay, tổng số thuế đã đóng nộp ngân sách khoảng 3,29 tỷ USD.

Nhưng tác động của một tổ hợp công nghiệp lớn không chỉ nằm ở sản lượng hay số thu ngân sách. Hiện FHS có khoảng 5.700 cán bộ, công nhân viên, cùng khoảng 4.200 lao động của các nhà thầu. Như vậy, hoạt động của tổ hợp trực tiếp tạo việc làm cho gần 10.000 người, đồng thời kéo theo nhu cầu lớn về vận tải, cung ứng vật tư, dịch vụ và thương mại tại khu vực Vũng Áng.

Dây chuyền đúc nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh

Để dòng sản xuất ấy vận hành liên tục, cảng Sơn Dương và nhà máy điện trở thành những mắt xích quan trọng. Cảng có công suất thiết kế 30 triệu tấn/năm, gồm 14 cầu cảng và tuyến đê chắn sóng dài 5,2km. Năm 2025, cảng đón 985 lượt tàu, bốc dỡ khoảng 24,99 triệu tấn hàng hóa. Trong 9 tháng đầu năm 2026, có 786 lượt tàu ra vào cảng, với khoảng 20,5 triệu tấn hàng hóa.

Trong khi đó, nhà máy điện của FHS có tổng công suất 650MW, gồm 3 tổ máy đốt than và 2 tổ máy đốt khí. Năm 2025, nhà máy phát khoảng 3,73 triệu MWh điện; 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 2,94 triệu MWh.

Những con số này cho thấy Vũng Áng không chỉ có một nhà máy thép đơn lẻ mà đang hình thành chuỗi công nghiệp gắn sản xuất với cảng biển và năng lượng, tạo điều kiện để nguyên liệu, sản phẩm và các dịch vụ hậu cần được kết nối trong cùng một không gian.

Tuy nhiên, khi ngành thép bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, sản lượng không còn là câu chuyện duy nhất. FHS đang tập trung phát triển các dòng thép tấm cường độ cao, phôi thép dẹt và thép cuộn cán nóng, phục vụ các lĩnh vực như xây dựng, ô tô - xe máy, đồ gia dụng và cơ khí.

Sản phẩm của doanh nghiệp đã được chứng nhận tại một số thị trường như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Indonesia và Ấn Độ. Năm 2024, FHS đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ngành công nghiệp ô tô IATF 16949, mở thêm cơ hội tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng.

Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh về đêm

Cùng với chất lượng sản phẩm, yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững ngày càng được đặt ra rõ hơn đối với ngành luyện kim. Tháng 9/2023, FHS công bố báo cáo ESG và các chỉ số phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn GRI, SASB và TCFD. Theo doanh nghiệp, đây là bước nhằm tăng tính minh bạch và từng bước tiếp cận các yêu cầu mới của thị trường.

Ở một chiều khác, sự hiện diện lâu dài của FHS cũng tạo ra những mối liên hệ với cộng đồng địa phương. Doanh nghiệp cho biết đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trường học, học sinh khó khăn, hộ nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các công trình dân sinh.

Từ khi xây dựng nhà máy đến nay, kinh phí dành cho các hoạt động công ích xã hội được doanh nghiệp cho biết đã vượt 169,8 tỷ đồng. Riêng Quỹ Minh Đức, được công nhận đủ điều kiện hoạt động từ năm 2021, đã tài trợ khoảng 32,8 tỷ đồng cho các dự án giáo dục, trong đó có phòng học máy tính, sân thể thao, thiết bị học tập và học bổng.

Đào tạo nghề cũng được gắn trực tiếp với nhu cầu nhân lực. Chương trình phối hợp giữa FHS và Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã tổ chức 15 lớp với 259 người tham gia; 228 người hoàn thành chương trình và 206 người được bố trí việc làm.

Phía sau một nhà máy vận hành liên tục còn là đời sống của hàng nghìn người lao động. FHS đã xây dựng 12 dãy ký túc xá cùng 2 nhà ăn, có khả năng đáp ứng khoảng 12.500 chỗ ở; đồng thời xây dựng 304 căn hộ cho nhân viên đã lập gia đình và một trường mầm non tại phường Hoành Sơn.

Formosa Hà Tĩnh trao tặng phòng học máy tính cho Trường THPT Lê Quảng Chí - Phường Vũng Áng

Những chính sách về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và các hoạt động dành cho gia đình người lao động không chỉ phục vụ nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp mà còn góp phần hình thành một không gian sinh hoạt tương đối hoàn chỉnh quanh khu công nghiệp.

Sau hơn một thập kỷ, FHS đã chuyển từ một dự án công nghiệp lớn trên vùng ven biển Kỳ Anh thành một tổ hợp sản xuất - cảng biển - năng lượng có quy mô đáng kể. Những con số về thép, thuế, hàng hóa qua cảng và việc làm cho thấy tác động trực tiếp đối với kinh tế Hà Tĩnh.

Xa hơn những con số ấy là sự phát triển của logistics, dịch vụ, đào tạo nghề, nhà ở và các hoạt động cộng đồng. Đó cũng là những yếu tố cho thấy vai trò của FHS không chỉ nằm trong hàng rào nhà máy, mà đang gắn ngày càng sâu hơn với quá trình hình thành hệ sinh thái công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng và không gian phát triển phía Nam Hà Tĩnh.