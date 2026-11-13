Forestella là nhóm nhạc Hàn Quốc nào sắp làm nên lịch sử?

Nhóm nhạc theo phong cách crossover (nhạc giao thoa) Forestella chuẩn bị làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn chính tại sân khấu trung tâm của Carnegie Hall, địa điểm huyền thoại ở New York.

Nhóm nhạc gồm bốn thành viên: Cho Min-gyu, Ko Woo-rim, Bae Doo-hoon và Kang Hyung-ho, được thành lập sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc Phantom Singer 2 của đài JTBC vào năm 2017. Forestella đã kết nối thành công giữa nghệ thuật hàn lâm và văn hóa đại chúng tại Hàn Quốc, trở thành một ví dụ tiêu biểu cho sự thành công của dòng nhạc crossover.

Theo công ty quản lý của nhóm, Beat Interactive, Forestella sẽ thực hiện chuyến lưu diễn Bắc Mỹ lần thứ hai mang tên BEYOND: ACROSS THE HORIZON, trong đó bao gồm buổi biểu diễn mang tính cột mốc tại Carnegie Hall.

Mặc dù trước đây, nhiều nghệ sĩ solo huyền thoại của Hàn Quốc, như ca sĩ kỳ cựu Cho Yong-pil vào năm 1981, tiếp nối là Patti Kim, Insooni, Lee Sun-hee và Kim Bum-soo, từng có cơ hội đứng trên sân khấu danh giá này, nhưng Forestella chính là nhóm nhạc thanh nhạc Hàn Quốc đầu tiên đạt được cột mốc quan trọng đó. Thành tựu mang tính lịch sử này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng sâu rộng trên toàn cầu cũng như sự đa dạng trong các thể loại âm nhạc Hàn Quốc.

Chuyến lưu diễn dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 9/1 (giờ địa phương) tại Los Angeles, sau đó sẽ lần lượt dừng chân tại Dallas, Seattle, New York, Toronto, Washington D.C., Atlanta và San Francisco.

Trước khi lên đường sang Bắc Mỹ, Forestella sẽ gặp gỡ người hâm mộ trong nước thông qua các buổi hòa nhạc tại Trung tâm Triển lãm KINTEX II ở Goyang, tỉnh Gyeonggi vào ngày 24–25/12, và tiếp đó là một buổi biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Daejeon II vào ngày 3/1.