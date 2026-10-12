Ford Việt Nam thông báo triệu hồi xe bán tải Ford Ranger

Khách hàng có thể mang xe đến các đại lý của Ford Việt Nam để được kiểm tra, khắc phục sự cố

Chương trình triệu hồi được thực hiện để kiểm tra, thay thế sản phẩm cụm túi khí rèm trần phía phải và phía trái trên xe bán tải Ford Ranger Cabin kép.

Trên các xe bị ảnh hưởng, túi khí rèm bên có thể va chạm với ốp trang trí trụ B trong quá trình kích hoạt và không bung đúng như thiết kế. Khi xảy ra va chạm, giá đỡ túi khí tại trụ B có thể bung rời và văng ra, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trên xe.

Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách đi cùng, người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến đại lý ủy quyền của Ford gần nhất để được kiểm tra và khắc phục lỗi. Thời gian khắc phục khoảng 1,8 tiếng/xe bị ảnh hưởng.

Ford Việt Nam phối hợp với các đại lý ủy quyền thông báo trực tiếp đến khách hàng đã mua sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng.

Trường hợp khách hàng chưa lắp đặt sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng trên xe, đại lý ủy quyền của Ford sẽ thu hồi sản phẩm và hoàn trả toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán, không thu thêm bất kỳ chi phí nào.

Trường hợp khách hàng đã lắp đặt sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng trên xe, Ford Việt Nam sẽ mời khách hàng đưa xe đến Đại lý ủy quyền để kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B hoàn toàn miễn phí.

Trường hợp khách hàng có nghi ngờ túi khí trên xe khách hàng thuộc diện ảnh hưởng, khách hàng đưa xe vào kiểm tra tại xưởng dịch vụ Đại lý ủy quyền chính hãng của Ford Việt Nam để được kiểm tra và thay thế miễn phí (nếu cần).