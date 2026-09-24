Ford Việt Nam 'thay tướng' sau loạt sản phẩm mới vừa ra mắt

Tập đoàn Ford Motor vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Annaliese Atina làm tổng giám đốc Ford Việt Nam kể từ ngày 1/12/2026. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, bà sẽ chuyển đến Hà Nội và báo cáo trực tiếp cho ông Andrew Birkic, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford.

Việc chuyển giao vị trí tổng giám đốc diễn ra trong bối cảnh Ford Việt Nam tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh và vừa cập nhật danh mục sản phẩm mới. Cụ thể, hãng đã ra mắt các phiên bản nâng cấp của Ford Ranger và Ford Everest hồi tháng 4/2026, ra mắt phiên bản Ford Territory Platinum, đồng thời tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ô tô, hàng tiêu dùng nhanh, viễn thông và công nghệ. Các mảng chuyên môn của bà bao gồm điều hành thương mại, hoạch định chiến lược, quản trị các bên liên quan và dẫn dắt doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng, chuyển đổi.

Bà Annaliese Atina sẽ tới Việt Nam từ 1/12/2026

Trong thời gian làm việc tại Ford New Zealand, bà phụ trách chiến lược, kế hoạch cung ứng, bán hàng, tiếp thị, trải nghiệm khách hàng, quản trị thương hiệu và phát triển mạng lưới đại lý. Hồ sơ của Ford cho biết bà đã phối hợp với hệ thống đại lý và Hội đồng Đại lý để thống nhất các mục tiêu ưu tiên, cải thiện hiệu quả hoạt động và triển khai những sáng kiến hướng đến khách hàng.

Bên cạnh đó, bà từng giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Vodafone New Zealand và Coca-Cola Amatil, phụ trách những mảng liên quan đến khách hàng, bán hàng và hoạt động kinh doanh quy mô lớn. Kinh nghiệm của bà còn bao gồm chuyển đổi vận hành và lãnh đạo đội ngũ hơn 600 nhân sự.

Bà Annaliese Atina đang giữ vai trò tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Ford New Zealand, nơi bà gia nhập từ năm 2024.

Về học vấn, bà Atina có bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Kinh doanh thuộc đại học Waikato, cùng các chương trình đào tạo quản lý cấp cao và chứng chỉ điều hành.

Trong phát biểu về vai trò mới, bà Annaliese Atina cho biết mong muốn phối hợp với đội ngũ nhân viên, hệ thống đại lý và các đối tác để tiếp nối những thành tựu mà Ford Việt Nam đã đạt được. Bà cũng đề cập đến việc tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, hoạt động của hãng sẽ tiếp tục gắn với việc phát triển danh mục sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phối hợp với hệ thống đại lý. Tuy nhiên, Ford Việt Nam chưa công bố kế hoạch sản phẩm cụ thể, mục tiêu doanh số, lộ trình xe điện hay những thay đổi về chiến lược phân phối gắn riêng với nhiệm kỳ của bà Atina tại Việt Nam.