Ford Việt Nam nâng chuẩn dịch vụ sau bán hàng bằng nhân lực kỹ thuật

Ford Việt Nam phát triển năng lực Kỹ thuật viên theo tiêu chuẩn Ford toàn cầu, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật tương lai thông qua học bổng AutoTech

Ford Việt Nam vừa tổ chức Hội thi Tay nghề Kỹ thuật toàn quốc 2026 tại Trung tâm Đào tạo khu vực miền Bắc ở Hải Phòng trong hai ngày 19 và 20/9/2026. Hội thi quy tụ 53 kỹ thuật viên xuất sắc nhất đại diện cho hệ thống đại lý Ford trên toàn quốc.

Đây là hoạt động thường niên trọng tâm trong chiến lược đào tạo và đánh giá năng lực nhân sự của hãng, nhằm duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ sau bán hàng Ford.

Hội thi năm nay xoay quanh hai dòng xe chiến lược của hãng là Ford Ranger và Ford Everest phiên bản nâng cấp vừa ra mắt đầu năm 2026. Cấu trúc bài thi kết hợp giữa lý thuyết chuyên sâu và phần thực hành chẩn đoán, xử lý lỗi kỹ thuật phức tạp trên xe.

Nội dung Hội thi tay nghề kỹ thuật toàn quốc 2026 tập trung vào hai sản phẩm chiến lược Ford Ranger và Ford Everest phiên bản nâng cấp vừa ra mắt đầu năm 2026

Các kỹ thuật viên phải thể hiện năng lực xác định chính xác nguyên nhân, khắc phục sự cố và tuân thủ quy trình bảo dưỡng tiêu chuẩn toàn cầu của Ford. Việc đưa các tình huống thực tế vào bài thi giúp kiểm chứng khả năng "sửa chữa đúng ngay từ lần đầu", giảm thiểu tối đa việc khách hàng phải quay lại đại lý do sự cố lặp lại.

Đặc biệt, hội thi diễn ra tại Trung tâm Đào tạo khu vực miền Bắc vừa khánh thành tháng 8/2026. Với diện tích khoảng 1.000 m² trang bị đồng bộ thiết bị hiện đại, trung tâm tạo điều kiện cho thí sinh thực hành sát với thực tế công việc hằng ngày.

Kỹ thuật viên đạt Giải Nhất sẽ đại diện Ford Việt Nam tham dự Hội thi Tay nghề Kỹ thuật Khu vực khối các thị trường quốc tế (IMG - International Market Group) tại Thái Lan vào tháng 11/2026

Thí sinh đạt giải Nhất tại kỳ thi lần này sẽ đại diện Ford Việt Nam tranh tài tại Hội thi Tay nghề Kỹ thuật Khu vực khối các thị trường quốc tế (IMG) diễn ra tại Thái Lan vào tháng 11/2026.

Ông Saurabh Arya, Giám đốc Chiến lược Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật đại diện Ford IMG phát biểu tại sự kiện

Ông Saurabh Arya, Giám đốc Chiến lược Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật đại diện Ford IMG, khẳng định: “Đối với Ford, phát triển Kỹ thuật viên là một quá trình liên tục. Khi sản phẩm và công nghệ không ngừng thay đổi, chúng ta cần một đội ngũ có kiến thức cập nhật, khả năng chuẩn đoán chính xác và năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ford. Vì vậy đào tạo, đánh giá và chia sẻ kiến thức luôn là những trọng tâm trong chiến lược phát triển năng lực của Ford IMG”.

Mục tiêu đến cuối năm 2026, 83% kỹ thuật viên đạt chứng nhận từ cấp độ 1 đến cấp độ 3; trong đó tỷ lệ kỹ thuật viên cấp độ 3 tăng từ 11% năm 2025 lên 13% năm 2026, phản ánh định hướng tăng cường đào tạo chuyên sâu cho nhóm có khả năng xử lý các yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn

Song song với việc mở rộng mạng lưới đại lý từ 56 điểm (cuối năm 2025) lên 62 điểm trong năm 2026, Ford Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ lệ kỹ thuật viên Ford đạt chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu lên 83% vào cuối năm nay. Trong đó, nhóm kỹ thuật viên cấp độ 3 (cấp độ chuyên sâu xử lý các lỗi phức tạp) dự kiến tăng lên mức 13%.

Bên cạnh hoạt động đánh giá nội bộ, Ford Việt Nam còn hợp tác xây dựng nguồn nhân lực tương lai thông qua chương trình học bổng AutoTech. Mỗi năm, 80 suất học bổng được trao cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô xuất sắc, tạo điều kiện cho các em thực tập và tiếp cận quy trình vận hành thực tế tại hệ thống đại lý Ford.