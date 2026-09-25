Ford Việt Nam có nữ Tổng giám đốc mới

Ford Motor Company ngày 24/9 công bố quyết định bổ nhiệm bà Annaliese Atina - Tổng giám đốc Ford New Zealand giữ chức Tổng giám đốc Ford Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/12. Đây là thay đổi đáng chú ý ở vị trí điều hành cao nhất của hãng tại Việt Nam trong lúc Ford tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và làm mới danh mục sản phẩm.

Bà Atina có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực ô tô, hàng tiêu dùng nhanh, viễn thông và công nghệ. Trong quá trình làm việc, bà từng phụ trách nhiều mảng từ điều hành thương mại, hoạch định chiến lược đến bán hàng và quản trị doanh nghiệp.

Năm 2024, bà gia nhập Ford New Zealand với vai trò Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành. Trong thời gian này, bà tham gia triển khai các chương trình nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý và phát triển thêm các nguồn doanh thu.

Trước Ford, bà Atina từng giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Vodafone New Zealand và Coca-Cola Amatil, phụ trách khách hàng, bán hàng và hoạt động kinh doanh quy mô lớn. Bà cũng từng tham gia quản trị trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục, đồng thời sáng lập Ambition Collective, một tổ chức tập trung vào hoạt động huấn luyện và phát triển lãnh đạo.

Ông Andrew Birkic - Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford đánh giá bà Atina có kinh nghiệm điều hành và hiểu rõ khách hàng cũng như hệ thống đại lý. “Annaliese sở hữu năng lực lãnh đạo kinh doanh vững vàng cùng niềm đam mê trong việc mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Sự nhiệt huyết, cùng hiểu biết sâu sắc của Annaliese về khách hàng và hệ thống đại lý, sẽ đóng vai trò quan trọng khi Ford Việt Nam tiếp tục phát huy đà phát triển hiện nay”, ông Birkic cho biết.

Việc thay Tổng giám đốc diễn ra sau giai đoạn Ford Việt Nam liên tiếp cập nhật sản phẩm. Theo thông tin từ hãng, các phiên bản nâng cấp của Ranger và Everest cùng Territory Platinum đã được đưa ra thị trường, trong khi hoạt động chăm sóc và trải nghiệm khách hàng tiếp tục được đẩy mạnh.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, bà Atina cho biết sẽ tập trung làm việc với đội ngũ nhân viên, hệ thống đại lý và các đối tác tại Việt Nam, đồng thời tiếp tục cải thiện trải nghiệm khách hàng. “Tôi mong muốn được phối hợp chặt chẽ với đội ngũ nhân viên, hệ thống đại lý và các đối tác để tiếp nối những thành tựu mà đội ngũ đã đạt được, tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng và bảo đảm Ford luôn mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng Việt Nam”, bà Atina nói.

Bà Atina sẽ kế nhiệm ông Ruchik Shah - Tổng giám đốc Ford Việt Nam. Ford cho biết ông Shah quyết định rời tập đoàn để tìm kiếm cơ hội phát triển mới, nhưng không công bố thêm thông tin về công việc tiếp theo của ông.

Ông Andrew Birkic - Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Dịch vụ, Khối Thị trường Quốc tế của Ford ghi nhận những đóng góp của ông Shah trong thời gian điều hành Ford Việt Nam và khẳng định Việt Nam tiếp tục là thị trường quan trọng đối với tập đoàn. “Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với Ford và chúng tôi tin tưởng vào những cơ hội phía trước. Với sự dẫn dắt của bà Atina cùng sức mạnh của đội ngũ tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phục vụ khách hàng, đồng hành cùng hệ thống đại lý và mang lại sự tăng trưởng bền vững trên thị trường”, ông Birkic cho biết.

Bà Annaliese Atina - Tổng giám đốc Ford Việt Nam từ ngày 1/12/2026 sẽ chính thức tiếp quản vị trí điều hành cao nhất của hãng tại Việt Nam.