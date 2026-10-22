Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi tại Mỹ liên quan đến lỗi cơ khí trên cụm đồng hồ đo, có thể khiến kim tốc độ và kim vòng tua máy hoạt động không chính xác. Các biểu hiện được ghi nhận gồm kim bị kẹt, rung lắc hoặc hiển thị sai thông số, khiến người lái gặp khó khăn trong việc xác định chính xác trạng thái vận hành của xe.

Ford triệu hồi hơn 102.000 bán tải và xe tải hạng nặng. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, trên những xe được trang bị thêm màn hình hiển thị kỹ thuật số, thông tin tốc độ có thể không đồng nhất với số liệu trên đồng hồ analog. Điều này làm tăng nguy cơ tài xế đánh giá sai tốc độ thực tế, đặc biệt khi di chuyển trên đường cao tốc hoặc trong những tình huống cần điều chỉnh tốc độ chính xác.

Nguyên nhân được xác định có liên quan đến linh kiện trong cụm đồng hồ, xuất phát từ quá trình sản xuất của nhà cung cấp. Sự cố khiến cơ cấu điều khiển kim đo hoạt động thiếu ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hiển thị thông tin của phương tiện.

Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp va chạm hay chấn thương nào liên quan đến lỗi này, việc hiển thị sai tốc độ vẫn tiềm ẩn rủi ro an toàn, bởi người lái có thể vô tình chạy quá tốc độ cho phép hoặc không kiểm soát được vòng tua động cơ như mong muốn.

Chiến dịch triệu hồi bao gồm 91.588 xe thuộc các dòng Ford Super Duty F-250, F-350, F-450, F-550 và F-600 đời 2025–2026, được sản xuất trong khoảng giữa tháng 12/2024 và giữa tháng 4/2026. Ngoài ra, danh sách còn có 10.570 xe Ford F-150 đời 2026 và một chiếc Ford F-750 Super Duty xuất xưởng vào tháng 11/2025.

Do lỗi nằm ở phần cứng của cụm đồng hồ, việc khắc phục không thể thực hiện đơn thuần thông qua cập nhật phần mềm từ xa (OTA). Ford sẽ yêu cầu các xe thuộc diện ảnh hưởng được đưa đến đại lý để thay thế cụm đồng hồ đo miễn phí.

Không chỉ tại Mỹ, Ford cũng đang triển khai một chương trình thu hồi sản phẩm liên quan đến mẫu bán tải Ranger tại Việt Nam. Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương, cơ quan này đã tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Ford Việt Nam về việc thu hồi các cụm túi khí rèm trần phía phải và phía trái trên xe Ford Ranger Cabin kép.

Chương trình liên quan đến tổng cộng 64 cụm túi khí được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 1/11/2025 đến ngày 31/7/2026. Trong đó, có 35 cụm túi khí rèm trần bên phải mang mã phụ tùng N1WZ26042D94C và 29 cụm bên trái mang mã N1WZ26042D95C.

Theo thông báo, nếu cụm túi khí thuộc diện ảnh hưởng đã được lắp đặt trên xe, túi khí rèm bên có thể va chạm với ốp trang trí trụ B trong quá trình kích hoạt. Hệ quả là túi khí có thể không bung đúng như thiết kế, làm giảm hiệu quả bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra tai nạn.

Đáng lo ngại hơn, trong quá trình này, giá đỡ túi khí tại trụ B có nguy cơ bung rời và văng ra ngoài, làm tăng khả năng gây chấn thương cho người lái cũng như hành khách. Đây là lỗi liên quan trực tiếp đến hệ thống an toàn thụ động, vốn được thiết kế để hạn chế thương tích khi phương tiện xảy ra va chạm.

Chương trình thu hồi tại Việt Nam dự kiến bắt đầu từ ngày 7/10/2026 và kéo dài cho đến khi toàn bộ sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng được xử lý. Việc kiểm tra và khắc phục sẽ được thực hiện tại xưởng dịch vụ của các đại lý ủy quyền Ford Việt Nam.